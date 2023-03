Richtige Reaktion gezeigt

Der SV Drensteinfurt sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Nach dem ernüchternden 0:1 in Hultrop zeigte der heimische Bezirksligist gegen die aktuell formstarken Wolbecker die richtige Reaktion. Der SVD siegte mit 2:0 (0:0) und ist damit wieder im Geschäft.

Die Lohrmann-Elf hatte vor dem VfL den nötigen Respekt, schließlich hatten die Wolbecker zuletzt gegen Spitzenteams gepunktet. Deshalb verwunderte es nicht, dass sie gleich von Beginn mit aller Macht aufs Tempo drückten. „In den ersten 20 Minuten haben wir gar nicht ins Spiel gefunden, uns flogen die Bälle um die Ohren. Wenn wir uns in dieser Phase ein Gegentor gefangen hätten, wäre es für uns schwer geworden“, gab SVD-Trainer Peter Lohrmann offen zu.

Mit Glück und Geschick überstanden die Stewwerter aber dieser Phase und konnten sich immer mehr aus der Umklammerung befreien. Zarte offensive Ansätze waren auch erkennen. Eine erste Duftmarke hinterließ Valentin Kröger, der in der 40. Minute mit einem Schuss am Pfosten scheiterte.

Nach dem Wechsel ergab sich dasselbe Bild wie im zweiten Abschnitt der ersten Hälfte. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Pech hatten die Drensteinfurter in der 71. Minute, als Dennis Popil mit einem Gewaltschuss ebenfalls krachend am Pfosten scheiterte. Je länger das Spiel dauerte, um so mehr schlug das Pendel in Richtung der Hausherren. Die hatten dann in der 81. Minute Glück, dass ein Wolbecker Verteidiger ausrutschte. Der zuvor eingewechselte Issam Benasaid schaltete am schnellsten und vollendete den Alleingang. Danach war Wolbeck gezwungen, die Defensive zu lockern, um zumindest noch mit einem Remis vom Platz zu gehen. Drensteinfurt nutzte die Gunst der Stunde und schloss einen Konter über Diogo Castro zum 2:0-Endstand ab (87.).

„Ich bin natürlich glücklich, dass wir die drei Punkte eingefahren haben. Wir haben uns heute den Sieg erarbeitet, das ist aber nur der erste Schritt, wir müssen weiter von Spiel zu Spiel denken und punkten“, erklärt Peter Lohrmann.

SVD: Scharbaum – N. Kröger, Fröchte, van Elten, Steinert – Popil, Ressler – V. Kröger (90. Westhoff), Scharmann (80. Heitplatz), Bories (61. Benasaid) – Castro. Tore: 1:0 Benasaid (81.), 2:0 Castrol (87.).