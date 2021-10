„Rinkerode wollte den Sieg mehr“

Ein Blitzstart, rassige Zweikämpfe, sehenswerte Torchancen und fünf Treffer: Das Derby zwischen dem SV Rinkerode und GW Albersloh war alles andere als langweilig. Das fanden auch die 160 Zuschauer, die am Ende mit dem SVR einen strahlenden Gewinner bejubelten.

Wer es nicht pünktlich zum Derby zwischen dem SV Rinkerode und GW Albersloh geschafft hatte, der hatte schon das erste Highlight verpasst: Denn nach lediglich 20 Sekunden führten die Grün-Weißen durch Luis Bartmann bereits mit 1:0.

Doch den Vorsprung konnte die Elf von Trainer Julian Spangenberg nach 90 hitzigen und kampfbetonten Minuten nicht ins Ziel bringen. Im Gegenteil: Die schwarz-gelben Gastgeber bewiesen eine herausragende Moral, kamen nach zweimaligen Rückstand zurück und belohnten sich am Ende mit einem verdienten 3:2 (0:1)-Erfolg.

Rinkerode hat mehr vom Spiel

„Das schnelle Gegentor haben wir einfach nicht gut verteidigt“, bilanzierte SVR-Coach Sven Kuschel. „Genau diesen Spielzug hatten wir angesprochen und trotzdem landet der bei uns im Kasten“, schüttelte er mit dem Kopf. „Umso beeindruckender fand ich es, wie wir danach wieder reingekommen sind.“

Denn die Rinkeroder hatten in einem ansehnlichen Spiel mehr von der Partie. Einzig: Die wirklich zwingenden Torchancen erspielten sich die Hausherren nicht. Wenig Gefahr herrschte dagegen auch auf der Gegenseite: Die Grün-Weißen wurden nur nach Kontern gefährlich und ließen sonst die Gastgeber agieren.

„Rinkerode wollte den Sieg einfach mehr als wir. Die waren galliger und haben sich nach der Pause zwingendere Möglichkeiten herausgespielt“, analysierte Alberslohs Co-Trainer Tobias Saathoff geknickt. „Wir waren heiß auf das Derby, aber die letzten Millimeter haben uns heute gefehlt“, ergänzte er.

Hinzu seien die schwach verteidigten Standardsituationen gekommen. „Die Zuteilung war abgesprochen, aber jedes Mal waren da Rinkeroder frei“, bemängelte der Übungsleiter.

Standards machen den Unterschied

So war es auch ein Eckball, der die Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel zurück in die Begegnung brachte: Michael Vogel nutzte den Freiraum zum Ausgleich (48.). Danach gingen die Grün-Weißen etwas überraschend erneut in Führung. Patrick Horstmann profitierte von einem Absprachefehler zwischen SVR-Keeper Steffen Rips und Aushilfskicker Marc Düker, der eigentlich schon bei den Alten Herren aufläuft (60.).

Doch vom Rückstand zeigte sich der SVR nicht beeindruckt. Nur drei Minuten später glich Jan Hoenhorst freistehend nach einem Eckball aus. Danach glänzte der Torjäger als Vorlagengeber und bediente Michael Vogel mustergültig, der zum 3:2 für den SVR einschob. Der Derbysieg war perfekt.

SVR: Rips – Schmidt, Düker, Grünhagel, Heithorn (90. Schwack) – J. Jakobtorweihe (86. Schweins) – Bertels, Taher (74. Hauser), Somaskantharajan, Vogel – Hoenhorst

GWA: Rieger – Hecker, Hövelmann, Brinkmöller, McGill – Bördemann, Thale, Schnecking, Horstmann (72. Bonse), Fischer – Bartmann (86. Kröger)