Rüsing: „Sollten die nächsten zwei Spiele nicht verlieren“

Vier Punkte aus den nächsten beiden Partien sollten es für den SV Drensteinfurt schon sein. Schließlich winkt der Anschluss an das Tabellenmittelfeld in der Bezirksliga. Den ersten Schritt dazu müssen die Stewwerter nun gegen den SuS Cappel machen.

Ihm droht wie in dieser Szene am Sonntag im SVD-Heimspiel die Rolle des Beobachters: Alexander Pankok (r.), der wie Dennis Kreuzberg, Max Schulze-Geisthövel, Max Diepenbrock und Markus Fröchte verletzt ist. Hinzu kommt der gesperrte Christopher Merten.

Volker Rüsing muss etwas schmunzeln. Dass die Fußballer des SV Drensteinfurt mit einem weiteren Sieg im Heimspiel gegen den SuS Cappel (Sonntag, 15 Uhr) den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herstellen können, kommt anscheinend etwas unverhofft. „Ja, möglich ist es“, sagt der Trainer des Bezirksligisten und fügt hinzu: „Es ist enorm wichtig, dass wir punkten, aber momentan haben wir eine Menge Personalprobleme.“

Steinert, Wichmann und Hoeveler kehren zurück

Dennis Kreuzberg, der in Liesborn verletzt vom Platz musste, wird aufgrund von Wadenbeschwerden nicht spielen. Alexander Pankok, ein weiterer Verteidiger, ist beim Training am Dienstag umgeknickt. „Bei ihm wird es eng. Ich hoffe, dass es reicht, aber wir werden kein Risiko eingehen, denn die Saison ist noch lang“, sagt Rüsing. Maximilian Schulze-Geisthövel (Sprunggelenksprobleme) und Max Diepenbrock, der weiter verletzt ist, werden ebenso nicht zur Verfügung stehen wie Christopher Merten (gesperrt). Dafür kehren Leo Steinert, Robin Wichmann und Dennis Hoeveler in den Kader zurück. Und Dennis Popil kommt extra eher aus dem Urlaub zurück – „was sehr ehrenwert ist“, sagt Rüsing. Markus Fröchte ist zwar ins Lauftraining eingestiegen, aber noch keine Option.

„Da sollte was drin sein“

Wenn Pankok ausfällt, kann der Coach auf lediglich 13 Mann zurückgreifen. „Trotzdem: Wir haben eine gute Truppe, gute elf Leute auf dem Platz. Da sollte was drin sein“, meint Rüsing.

Mit drei weiteren Punkten im Kampf gegen den Abstieg würde der SVD am Gegner vorbeiziehen. Cappel kommt auf zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen und ist Tabellenneunter. Danach geht es zum zurzeit sieglosen Vorletzten Wolbeck. „Die nächsten zwei Spiele sollten wir beide nicht verlieren“, sagt Rüsing und gibt ein Ziel vor: „Wir könnten in der Situation, in der wir stecken, damit leben, wenn wir vier Punkte holen. Dann hätten wir zehn und könnten uns etwas vom Tabellenende absetzen.“