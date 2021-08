In der dritten Wertung des Sparkassen-Dressurpokals gab es den dritten Sieger. Diesmal setzte sich der RV Albersloh durch. In der Gesamtwertung bleibt der RFV Gustav Rau Westbevern an der Spitze, gefolgt vom RV Ostbevern. Albersloh ist Dritter.

Die besten Mannschaften im Sparkassen-Dressurpokal sind enger zusammengerückt – und demonstrieren Qualität. Beim Sommerturnier des RV Ostenfelde-Beelen gab es in der dritten Teilprüfung des Wettbewerbs mit dem RV Albersloh nun schon den dritten Sieger. Die Plätze zwei und drei gingen an die Mannschaften des RFV Gustav Rau Westbevern und des RV Ostbevern.

Sabrina Nawrot hatte für den RV Albersloh ordentlich vorgelegt. Mit Feiner Fürst gab es in der L-Dressur auf Trense die Tagesbestnote 8,2. Diese Note machte am Ende auch den Unterschied, da die Reiterinnen aus Westbevern zwar konstant waren, dem Tagessieger aber nicht mehr gefährden konnten. Beim RV Albersloh, der Sabrina Nawrot, Leonie Turczyk (Trense), Frieda Brauk und Teresa Budde (Kandare) ins Viereck schickte, war die Freude über den Sieg dafür umso größer. Nach Platz drei zum Auftakt erreichte das Team Platz fünf bei der zweiten Wertung in Rinkerode. Ein wenig lagen die Hoffnungen scheinbar schon da auf Ostenfelde. „Wir hatten die Mannschaft da bereits zusammen und haben das auch nach dem Ergebnis in Rinkerode nicht mehr geändert“, sagte Mannschaftsführerin Annika Bloem. „Dafür freuen wir uns jetzt riesig über den Tagessieg.“

Mit der Wertnotensumme 22,1 verwies Albersloh Westbevern (21,6), Ostbevern (20,7), den RV Vornholz (20,) und den RFV Alverskirchen-Everswinkel (19,3) auf die nächsten Plätze. In der Gesamtwertung verteidigte Westbevern die Führung und liegt jetzt mit 142 Punkten an der Spitze vor Ostbevern (136), Albersloh (134), Alverskirchen-Everswinkel (128) und Vornholz (126). Das Finale des Dressurpokals findet beim Turnier des RV Vornholz im September statt.

Die dritte Wertung des Dressurpokals war auch der Abschluss des Sommerturniers auf dem Hof Holböke, die noch einmal viele Zu-schauer anlockte. „Es war ein geniales Turnier“, fasste der Turnierleiter, Stefan Uphus, die drei Tage zusammen. Von der ersten Prüfung bis zur letzten klappte alles, „ohne Stress und Hektik in der Abfolge der Prüfungen.“