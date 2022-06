Schachfreunde Drensteinfurt mit perfekter Saison

Der perfekte Zug, das perfekte Spiel – die perfekte Saison: Die Schachfreunde Drensteinfurt sammelten in der Meisterschaft acht Siege in acht Spielen und schlossen die Runde mit weißer Weste ab. Das bedeutet den Aufstieg.

Die erste Mannschaft der Schachfreunde Drensteinfurt hat auch ihr letztes Saisonspiel bei den SF Telgte III mit 5:2 gewonnen und damit eine perfekte Saison mit acht Siegen aus acht Partien gekrönt.

Gegen Telgte konnten die Stewwerter nur ein Rumpfteam aufstellen, da aufgrund des unglücklichen Termins am Fronleichnamswochenende viele Akteure verhindert waren. So reiste man nur mit sechs Spielern an, profitierte aber davon, dass auch Telgte das zweite Brett freilassen musste. Hier bekam keine der Mannschaften einen Punkt. Ein kampfloser Punkt hüben, einer drüben, mit 1:1 ging es zu fünft an die Bretter.

Der Mannschaftskampf entwickelte sich in der Folge wie immer in dieser Saison. Marco Theisinger und Joachim Bars hatten an den oberen Brettern keine Mühe, das Remis zu halten, die unteren Bretter sorgten mit schnellen Erfolgen für die Entscheidung. Allen voran ist hier Maurice Prokscha zu nennen, der mit sieben Punkten aus acht Partien unter 127 Spielern der Topscorer der Klasse wurde.

Nach dieser starken Saison der ersten Mannschaft kämpfen die beiden Reserveteams der Schachfreunde am Samstag im letzten Kreisligaspiel ebenfalls um den Aufstieg. Sollte es eine der Mannschaften schaffen, würde das zu einer perfekten Saison der Schachfreunde Drensteinfurt passen.

Schachfreunde Drensteinfurt I: Marco Theisinger (0,5), Joachim Bars (0,5), Maurice Prokscha (1), Finn Röser (1) und Christian Borgschulte (1)