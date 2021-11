„Sechs Punkte sollten her“

Nur acht Punkte holte der SV Drensteinfurt aus den bisher elf absolvierten Begegnungen (Torverhältnis 17:29). Damit belegt die Truppe vom Trainergespann Volker Rüsing und Daniel Stratmann derzeit den ersten Abstiegsplatz in der Bezirksliga. Im Interview gibt der Kapitän Leon van Elten (26) Auskunft über die schwierige Situation, schaut auf die Ursachen und wirft einen (optimistischen) Blick in Richtung Zukunft.

Sitzt der Frust bei Ihnen nach dem späten Gegentor zur 2:3-Pleite gegen die SG Telgte am Sonntag noch tief?

Leon van Elten: Ja, schon. Das war kein schönes Erlebnis. Wenn wir das 2:2 in der 87. Minute machen, tut es natürlich sehr weh, in der Nachspielzeit durch eine verunglückte Flanke noch zu verlieren. Aber die Voraussetzungen für das Spiel waren leider wieder alles andere als optimal. Drei Akteure haben angeschlagen gespielt. Ohnehin waren wir nur elf Kicker und ein Ersatzmann.

Der SVD hat in dieser Saison erst zwei Mal gewonnen. Zuletzt vor vier Wochen beim 5:4 in Liesborn. Warum fällt Ihren Kollegen und Ihnen das Siegen so schwer?

van Elten: Das Problem ist, dass wir oft ohne richtigen Machtplan in die Partien gegangen sind und dann erst zur Pause auf offensives Pressing, was uns zugute kommt, umgestellt haben. In den letzten beiden Spielen (Anm. d. Red. 1:1 gegen Westönnen und 2:3 gegen Telgte) sah das schon besser aus. Leider haben wir nur einen Punkt geholt. Auf der anderen Seite ist dieser Spielstil natürlich sehr kräftezehrend, was bei unserer aktuellen Personallage nicht gerade einfach ist.

Lage wird schlimmer

Apropos Personal: Was machen Ihre verletzten Mitspieler?

van Elten: Ich habe das Gefühl, dass es immer schlimmer anstatt besser wird. Markus Fröchte, Falk Bußmann, Jonas Rüsken und Lars Hülsmann sind wohl alle erst wieder nach der Winterpause dabei. Und andere, die jetzt angeschlagen auflaufen mussten und sich für die Mannschaft aufgeopfert haben, brauchen eigentlich mal Erholung.

Haben Sie vor der Saison damit gerechnet, dass es eine so schwierige Spielzeit wird?

van Elten: Ja, mir war von Anfang an bewusst, dass wir bei so vielen Abgängen gegen den Abstieg spielen werden. Leider konnte gerade beim Saisonstart im Training kein richtiger Konkurrenzkampf aufkommen, weil die Beteiligung durch die vielen Verletzten so mau war. Die Trainingsleitung stimmte also auch nicht. Das hat sich aber zuletzt gebessert. Ich bin zuversichtlich, dass es was wird.

„Wir müssen etwas Zählbares holen“

Ist der Abstieg Thema innerhalb des Teams?

van Elten: Konkret haben wir da noch nicht drüber gesprochen. Natürlich ist uns aber allen bewusst, dass wir Zählbares holen müssen – egal wie! Wir haben auf jeden Fall einen Kader, der die Qualität hat, um die Liga zu halten. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht absteigen werden. Wir müssen uns jetzt irgendwie in die Winterpause retten, dann eine vernünftige Vorbereitung absolvieren und gut in die zweite Saisonhälfte starten. Wenn dann noch etwas Spielglück dazu kommt, werden wir unsere Punkte holen.

Mindestens sechs Punkte sollten es sein

Jetzt kommt Ostinghausen als Vierter, danach treffen Sie auf die Tabellennachbarn Hammer SpVg II und SVE Heessen. Zum Schluss gastieren Sie in Neubeckum (Siebter). Was setzen Sie sich als Ziel für die diese Begegnungen?

van Elten: Als Mannschaft haben wir noch kein Ziel definiert. Meiner Meinung nach sollten es aber mindestens sechs Punkte sein. Gegen die Hammer SpVg II sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Heessen und Neubeckum sind ebenfalls machbare Aufgaben. Ein Punkt gegen Ostinghausen wird natürlich schwierig, aber wie haben auch gegen Telgte bewiesen, dass wir gegen Mannschaften von oben mithalten können.