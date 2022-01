Sehnsucht nach der Bezirksliga

Fußball: Absturz in die C-Liga ist in Sendenhorst längst Geschichte

Sendenhorst

Lange ist es her, doch bis zum Jahr 1970 zählte die SG Sendenhorst zu den Stammkräften der Bezirksliga Münster. Danach folgten zahlreiche umjubelte Auf- und tragische Abstiege. Was blieb war aber eins: Die Sehnsucht, in der Bezirksliga zu kicken. Aktuell versucht die SG erneut, die Kreisliga A hinter sich zu lassen.

Von Manfred Krieg