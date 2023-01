Sendenhorster Stolperstart mit Happy end

Wenn Tore das Salz in der Fußballsuppe sein sollten, dann haben die Rekordchampions der SG Sendenhorst die Vorspeise bei den Hallenkreismeisterschaften in Warendorf ein wenig überwürzt. Vier Treffer erzielte der siebenfache Titelträger beim ersten Turnierspiel am Donnerstagabend, das war so weit in Ordnung – dass sich die SG aber von Gegner BW Beelen gleich sieben Buden einschenken ließ, dürfte Sendenhorsts Hallen-Coach Stefan Putze nicht wirklich geschmeckt haben. Für die gut 400 Zuschauer dagegen war das kleine Schützenfest der perfekte Start in diese 33. Auflage der HKM nach zweijähriger Zwangspause. Nur die SG Sendenhorst konnte sich auch bei ihrem zweiten Auftritt nicht des bitteren Beigeschmacks entledigen. Im Derby gegen ein stark aufspielendes GW Albersloh setzte es eine 2:6-Niederlage – und schon fast das vorzeitige Turnieraus für die SGS. Nur: so verabschiedet sich ein Champion nicht aus dem Turnier.

Der Fehlstart war perfekt, der Rest ein Riesenspektakel: Dass es in dieser Auftaktgruppe dennoch spannend blieb, lag dann aber auch am zunehmend beliebteren Flying Goalie, der eigentlich der eigenen Offensive zu mehr Druck verhelfen soll, allerdings auch immer wieder das eigene Tor in Gefahr brachte. So musste beispielsweise Beelens Tim Heukeshofen seinen Ausflug teuer bezahlen, weil er beim Gegenstoß des DJK Alverskirchen – 5:0-Auftaktsieger gegen Müssingen – weit vor dem eigenen Tor und damit höchst regelwidrig mit der Hand klären und folgerichtig das Turnier vorzeitig mit der Roten Karte beenden musste. So endete die zweite Partie der beiden Blitzstarter 3:3 Unentschieden. Weil sich anschließend auch Albersloh beim 3:5 gegen den SC Müssingen eine erste Blöße gab, blieb das Feld weiter eng beieinander und hielt auch Sendenhorsts Siegeshunger am Leben – erst recht, als das Team im dritten Anlauf und dem 5:2-Erfolg gegen Alverskirchen plötzlich wieder im Turnier war. Dann buchte Beelen durch einen 8:0-Kantersieg gegen Müssingen als erstes Team die K.o.-Runde am Samstag – und die SG Sendenhorst brauchte so etwas wie dei deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar. Einen Beelener Sieg im letzten Gruppenspiel gegen GW Albersloh und einen magischen Befreiungsschlag in der Partie zuvor gegen den SC Müssingen. Drei Punkte und ein um acht Tore schlechteres Torverhältnis trennte die SGS von Nachbar GWA – und dann Wunder Marsch. Die SGS spielte und schoss mit aller Macht um dieses Turnierwochenende. 6:0 stand es zur Halbzeit, 8:1 beim Schlusspfiff. Das Punktekonto auf Albersloher Niveau angehoben, bei den Treffern bis auf eins herangerückt. Den Rest erledigte Bezirksligist BW Beelen, der nach seinem schwachen Auftritt beim Ausber-Cup ein komplett anderes Hallengesicht zeigte und Albersloh passend mit 3:1 besiegte. Am Spielfeldrand jubelten jetzt Stefan Putze und seine Schützlinge, die nach einem kompletten Fehlstart doch noch den Sprung in die K.o.-Runde schafften – und nach dem versalzenen Auftakt plötzlich Hunger auf Titel Nummer acht verspüren..