SG glückt Traumauftakt

Kann man mal so machen: Die Volleyballerinnen der SG Sendenhorst starteten am Wochenende mit zwei Siegen in die Verbandsliga-Spielzeit. Dabei hatte die SGS mit so manchem Personalproblem zu kämpfen.

Eine Achterbahnfahrt mit gutem Ende lieferte die erste Damenmannschaft der SG Sendenhorst am Wochenende. Sie verbuchte gleich zwei Siege auf ihrem Konto.

Der Samstag startete allerdings mit einer Hiobsbotschaft. Die beiden Hunkemöller-Schwestern Julia (Außen) und Anja (Zuspiel) mussten wegen engem Corona-Kontakt vorsichtshalber zuhause bleiben. Sehr nervös angesichts der Herausforderung Verbandsliga startete das Team um das Trainerduo Dieter und Kerstin Theis in das Spiel gegen die Auswahl des Westdeutschen Volleyball Verbands (WVV). Diese junge Mannschaft präsentierte sich typisch für derartige Auswahlen besonders stabil im Bereich Annahme und Aufschlag. Die Sendenhorsterinnen wussten dem mit ihren Float-Aufschlägen ordentlich etwas entgegenzusetzen. Beim aussichtsreichen 16:13 knickte dann allerdings Zuspielerin Lina Schmitz um und musste vom Feld. So musste nun doch schon Yvonne Kloska unter Volllast einspringen. Sie war nach einer Schwangerschaftsauszeit erst vor wenigen Wochen wieder ins Training eingestiegen. Sie machte ihre Sache sichtlich gut und führte ihre Mannschaft mit 26:24 zum ersten Satzsieg in der Verbandsliga. Darauf folgten allerdings zwei Satzniederlagen. Bei Lina Schmitz sah es indes nicht ganz so schlimm aus, sodass sie mit viel Tape am Knöchel im vierten Satz aufs Feld zurückkehrte und wieder Regie führte, natürlich mit reduziertem Sprungpensum. Mit geänderter Strategie im Block und Aufschlag sowie einer Stabilisierung der Annahme durch Carina Klein gelang im vierten Spielabschnitt die Wende – 25:19. Neuzugang Jennifer Neufeld brachte hierbei auf der Mitte eine deutliche Entlastung für die zuletzt knapp besetzte Position. „Alle Newbies haben funktioniert“, freute sich Dieter Theis.

Einen Tie-Break aus Serien bestehend bekamen die Zuschauer im Anschluss zu sehen. Zunächst legte die WVV-Auswahl eine Aufschlagfolge zum 1:5 hin. Nach einer Auszeit mit klaren Worten drehte keine geringere als die angeschlagene Lina Schmitz zusammen mit der nun auf der Diagonalposition platzierten Amelie Nelle den Satz zum 8:6. „Da hat man das Krafttraining aber sowas von gemerkt“, war Theis von der Angriffshärte beeindruckt. Eine saftige Aufschlagsserie von Klara Herbsthoff besiegelte einen 15:8-Erfolg.

Gladbeck II unterliegt mit 1:3

Mit diesem Arbeitssieg im Rücken ging es am Sonntag in einem Heimspiel weiter gegen Oberliga-Absteiger TV Gladbeck II. Der erste Satz war zweifelsfrei Sondierung. Gladbeck zeigte sich selbstbewusst und war vom Sendenhorster Trainer-Duo schwer zu lesen. Zudem ereilte das Team beim 11:9 ein Déjà-vu und Außenangreiferin Kim Schmitz knickte auf dem übergetretenen Fuß einer Gegnerin um. Amelie Nelle musste einspringen, Satz eins ging trotzdem mit 25:19 an Gladbeck.

Nach weiteren Umstellungen vom Trainergespann zum zweiten Satz legte Nelle zusammen mit Klara Herbsthoff richtig los. „Klara ist endgültig in der Liga angekommen, die hat bei höchster Motivation im Angriff alles klitzeklein geschlagen“, zeigte sich Theis beeindruckt. Die SG sicherte sich den zweiten Satz mit 25:20. Eine SG-Führung mit zehn Punkten zerfloss im dritten Satz allerdings nochmal. Die Gladbecker gaben noch nicht auf und machten besonders über die Mitte den Sendenhorsterinnen Probleme (24:24). Mit 27:25 hatten diese aber nochmal Glück. Kurzen Prozess machten sie dann im vierten Satz, das Duo Herbsthoff/Nelle lieferte weiterhin ab, sodass das 3:1 in trockene Tücher gebracht werden (25:11) und drei Punkte eingesammelt werden konnten.