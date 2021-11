SG Telgte ohne Maffenbeier gegen SV Drensteinfurt

Läuft bei der SG Telgte: Nach vier Spielen ohne Niederlage und zuletzt zwei Siegen in Folge ist der Fußball-Bezirksligist auf Platz drei geklettert. Frank Busch schaut vor dem Kreisduell am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Drensteinfurt aber hartnäckig zuerst nach unten. „Mit einem Sieg können wir einen Puffer von zwölf Punkten zwischen uns und Drensteinfurt legen. Das wäre Gold wert“, sagt der SG-Trainer.

Der beste Torwart der Liga

Der SVD steht als 14. auf dem ersten Abstiegsrang. „Die Mannschaft kämpft in jedem Spiel mit allen Mitteln ums Überleben“, sagt Busch mit Respekt. „Und sie hat mit Steffen Scharbaum den besten Torwart der Liga.“ Bei den Telgtern steht wieder Sebastian Neukötter im Kasten, weil Sebastian Mende weiter ausfällt. Auf insgesamt sechs Stammkräfte muss die SG verzichten. Neben Konstantin Schoof und Felix Depner sind Kapitän Martin Röös und Lukas Kleinherne nach wie vor verletzt. Und jetzt hat es auch noch Josef Maffenbeier erwischt. Der Stürmer hat sich im Training wahrscheinlich einen Muskelfaserriss zugezogen. „Jo war in Topform, das tut uns richtig weh“, klagt Busch. Im Angriff bekommt am Sonntag Arbnor Jashari eine Chance in der Startelf.

Mit Joao Pedro Oliveira Moreira dagegen kann die SG gar nicht mehr planen. Der Berufsreiter aus Portugal, der in Telgte lebt und arbeitet, hat aufgehört. „Er war unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten“, erklärt Busch. „Das ist sehr, sehr schade, aber ich kann das bei einem Spieler mit 36 Jahren auch verstehen.“