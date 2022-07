SG Telgte und SV Drensteinfurt bleiben in Bezirksliga 7

Auch in der nächsten Bezirksliga-Saison sind Derbys zwischen der SG Telgte, SV Drensteinfurt und TuS Freckenhorst garantiert. Das hat die Staffeleinteilung durch den FLVW ergeben. Ein Aufsteiger aus dem Kreis Warendorf freut sich ebenfalls darüber, der Gruppe 7 zugeteilt worden zu sein.

Tom Dombrowsky (l.) und die SG Telgte bleiben in der Bezirksliga-Staffel 7.

Wie gewünscht ist die SG Telgte in die Bezirksliga-Staffel 7 eingeordnet worden. Gegner in der neuen Saison werden dort wiederum der SV Drensteinfurt, TuS Freckenhorst und VfL Wolbeck sein. Aus der Landesliga stoßen die Absteiger TuS Wiescherhöfen und SV Hilbeck dazu. Außerdem befinden sich BW Beelen, ASK Ahlen und der VfL Kamen als Aufsteiger aus verschiedenen A-Ligen im 16er-Feld. Komplettiert wird die Staffel von RW Westönnen, TuS SG Oestinghausen, SF Ostinghausen, SV Neubeckum, SW Hultrop, SVE Heessen und TuS Germania Lohauserholz.