SGS enttäuscht ersatzgeschwächt

Das war deutlich: Die SG Sendenhorst unterlag in ihrem Schlering-Cup-Auftaktspiel gegen den TuS Ascheberg mit 0:3. Entsprechend enttäuscht war Trainer Florian Kraus im Anschluss an die Partie.

In zwei Wochen startet die Meisterschaft, und da würde sich Florian Kraus schon wünschen, allmählich eine erste Elf einzuspielen. „Es wäre schön, wenn wir ein bisschen vorankommen würden“, sagt Kraus, „aber im Moment bin ich mehr damit beschäftigt, eine Mannschaft auf den Platz zu bekommen.“ Ohne sieben Startelf-Kandidaten musste die SG Sendenhorst beim Schlering-SVD-Cup gegen den TuS Ascheberg antreten, und da war das, was kam, beinahe folgerichtig: Sie unterlag mit 0:3. „Wir sind schon enttäuscht“, so Kraus. „Es standen Spieler auf dem Feld, die den Anspruch haben, auch am 1. Spieltag zu spielen. Da kann man mehr erwarten.“

Kontrahent Ascheberg bot nichts Überragendes dar, operierte aus einer kompakten Defensive überwiegend mit langen Bällen – doch das reichte an diesem Tag gegen Sendenhorst. Das übte mehrfach keinen Druck auf den Passgeber aus, verlor das 1:1-Duell auf der Außenbahn – und zack, klingelte es schon vor der Pause zweimal im SGS-Gehäuse. Im zweiten Durchgang agierte das Kraus-Team leicht verbessert, wurde aber nicht torgefährlich und fing sich gar in der Schlussphase noch das 0:3.

Am Sonntag (ab 13.30 Uhr) muss die SG gegen Albersloh punkten, um Chancen auf ein weiteres Turnierspiel zu haben. Mehrere Urlauber sowie Eric Kommorowski kehren zurück. Dafür stand das Team am Freitag noch ohne Torwart da. Bis Torwarttrainer Carsten Jugel seine Zusage gab: Er wird am Sonntag das Sendenhorster Tor hüten.