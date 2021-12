Silbermedaille und besondere Siege

Eine Silbermedaille, ganz besondere Siege oder die Tatsache, überhaupt mal wieder auf dem Platz oder in der Halle stehen zu dürfen: Im Rahmen einer Umfrage verrieten einige Sportler und Trainer aus Sendenhorst, Albersloh, Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde ihre schönsten Sportmomente des Jahres.

Franziska Pälmke schwamm in Braunschweig zur Silbermedaille. Thorsten Szymanskis (kl. Bild oben)

Morgen ist das Jahr 2021 schon wieder Geschichte. Doch bevor es so weit ist, haben sich die Westfälischen Nachrichten bei einigen Sportlern, Spielern und Trainern umgehört, was für sie der schönste Sportmoment in den vergangenen zwölf Monaten war.