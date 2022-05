Sönke Fallenberg holt Titel im Springparcours

Mehrmals hatte Sönke Fallenberg schon am Preis der Besten in Warendorf teilgenommen, diesmal reichte es zum großen Coup. Bei den Jungen Reitern landete eine weitere Reiterin aus dem heimischen Kreis dicht dahinter auf Platz zwei.

Der „Preis der Besten“ auf dem Gelände des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) brachte für die Reiter aus der Region zahlreiche Erfolge.

Die neben den deutschen Jugendmeisterschaften wichtigste Nachwuchsveranstaltung auf Bundesebene in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren, die auch erste Weichen für die Teilnahme an den Europameisterschaften stellte, kam am Freitag beim Unwetter, das Teile Nordrhein-Westfalens schwer heimsuchte, noch gut davon. Die Teilnehmer der ersten Wertungsprüfungen der Junioren im Springen (16 bis 18 Jahre) mussten nur gegen heftigen Regen ankämpfen. Als sich jedoch eine zweite Regenfront ankündigte, beschloss Turnierleiter Markus Scharmann in Abstimmung mit den Bundes- und Landestrainern die für den Abend angesetzte erste Wertungsprüfung der Children Springen (bis 14 Jahre auf Großpferden) zu verschieben.

Ganz starke Auftritte von Pferdesportlern aus dem heimischen Kreis gab es beim Springen in der Altersklasse der Jungen Reiter (18 bis 21 Jahre). Hier siegte der Ennigerloher Sönke Fallenberg (PSV Wessenhorst). Mit seinem 14-jährigen Hannoveraner Vescovino gewann Fallenberg, der zurzeit Sportsoldat in Warendorf ist, die erste Wertungsprüfung, ein Zeitspringen der Klasse S auf Zwei-Sterne-Niveau. Platz drei in der zweiten Wertungsprüfung, einem S-Springen*** reichte dem Paar für den Gesamtsieg.

Damit gewann Fallenberg, der in den vergangenen Jahren mehrfach in verschiedenen Altersklassen am „Preis der Besten“ teilgenommen hatte, seinen ersten Titel.

Ebenfalls bemerkenswert war der Auftritt von Hannah-Michelle Wilken (RFV Warendorf). Die 18-jährige, die erstmals in der Altersklasse der Jungen Reiter an den Start ging, zeigte sich von den Anforderungen recht unbeeindruckt und belegte mit ihrer Holsteiner Stute Cutest Tabou in der ersten Wertungsprüfung hinter Fallenberg Platz zwei. Platz acht in der zweiten Wertung bescherten ihr am Ende in der Gesamtwertung den Bronzerang.