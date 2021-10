Spielen, schießen, dribbeln - Ben, Mats und Nico sind in ihrem Element

Kristin greift rigoros ein. „Gegrätscht wird nicht. Wer grätscht, bekommt zwei Minuten Auszeit“, sagt die junge Trainerin der „Fußballfabrik“. Kurz zuvor hatte es auf dem Kunstrasenplatz des SV Drensteinfurt im Spiel auf einem kleinen Feld in ihrer Gruppe ein paar unnötige Zweikämpfe gegeben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, gab es die klare Ansage von Kristin. Sie war eine von drei geschulten Trainern, die im Auftrag der Fußballschule des ehemaligen Schalke-Profis Ingo Anderbrügge am Dienstag die Einheiten beim SVD leiteten.

32 Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren nehmen am Fußballcamp, das am Montag gestartet ist und an diesem Mittwoch endet, teil. Ausschließlich Jungen sind dabei, größtenteils aus Stewwert. Drei Nachwuchskicker werden sogar jeden Tag extra aus Emsdetten nach Drensteinfurt gebracht, um am Basiscamp teilzunehmen.

Training in drei Altersgruppen

Trainiert wird altersgerecht in drei Gruppen. Dem Team Deutschland gehören die Jüngsten an (U6, U7, U8). Die U10- und U11-Junioren – aus der Altersklasse U9 ist niemand dabei – bilden die Mannschaft Portugal, die U12- und U13-Junioren sind unter dem Namen Frankreich zusammengefasst.

„ »Es läuft alles professionell ab« “ SVD-Trainer Dierk Nachtigall

„Es läuft alles professionell ab. Sie machen eine Menge mit den Kindern“, sagt Dierk Nachtigall. Er engagiert sich beim SVD als Trainer der U8 und unterstützt die „Fußballfabrik“ zusammen mit Holger Tigges (Coach U11 II) und Arne Bergeest (U13). Nachtigall gefällt der Aufbau der Trainingseinheiten gut. Und nicht nur die Kindern lernen was dazu, auch die Jugendtrainer des SVD profitieren. „Ich gucke, ob es Übungen gibt, die ich übernehmen kann“, sagt der Drensteinfurter, aus dessen U8 gleich sieben Spieler teilnehmen. Positive Rückmeldungen habe er auch von den Eltern erhalten. „Sie sind zufrieden – und die Kinder abends platt“, sagt Nachtigall.

Zwei Einheiten pro Tag

An allen drei Tagen des Basiscamps finden jeweils zwei Trainingseinheiten statt: eine vor dem gemeinsamen Mittagessen und einem Fußball-Workshop, eine danach. Am Montag stand zum Beispiel das Dribbling im Vordergrund, am Dienstag das Passspiel – meistens verbunden mit einem Parcours.

Den Kindern gefällt es gut. Tobias Merschhoff aus der U11 II macht es „richtig Spaß“. Der Zehnjährige ist das erste Mal dabei. „Das ist alles neu für mich, aber ich habe gute Freunde hier“, sagt der Torwart. Besonders „cool“ findet es der Fan des 1. FC Köln, dass er wie alle anderen ein Trikot, einen Trainingsball und eine Trinkflasche bekommen hat.

„ »Hauptsache, es macht Spaß« “ Der neunjährige Noah Tölle, der schon zum vierten Mal dabei ist

Bereits zum vierten Mal nimmt Noah Tölle an einem Fußballcamp teil. Aus seiner Mannschaft, der U10 des SVD, ist außer ihm nur noch ein Spieler dabei. „Aber das ist mir egal, Hauptsache es macht Spaß“, sagt der neunjährige Stürmer, der Anhänger des Zweitligisten FC Schalke 04 ist.

Um den Spaßfaktor zu erhöhen, veranstalten die Trainer der „Fußballfabrik“ beim Basiscamp traditionell die Wettbewerbe Dribbelkönig, Elferkönig und Mr. Hammer. Bei Letzterem wird die Schussgeschwindigkeit gemessen. Zum Auftakt galt es, möglichst schnell durch einen Parcours zu dribbeln. Als Gruppensieger gingen Ben Börste, Mats Nachtigall und Nico Hoffmann hervor.