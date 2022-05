Staffeleinteilung im Kreis ist wie 2019/20 geplant

Kreis Warendorf

Die Saison setzt zum Endspurt an. Die Tage der Entscheidung nahen. Dabei rücken die Aufstiegsspiele in der A-Liga in der Mittelpunkt des Interesses. Nicht optimal scheint die Vergabe. Optimal sind aber auch die Aussichten in Sachen zweiter Aufsteiger in die Bezirksliga nicht. Zudem machen die beiden Staffeln des Oberhauses für 2022/23 neugierig.

Von Uwe Niemeyer