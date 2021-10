Ständige Rhythmusstörungen

Kontinuität und Beständigkeit sind die Stichworte. Und sie dürften die SG Sendenhorst auch weiterhin in der Handball-Landesliga begleiten. Nicht nur im Auswärtsspiel beim TuS Müssen-Billinghausen, das am Samstagabend (18 Uhr) die dreiwöchige Pause beendet.

Ausfälle im Trainingsbetrieb ziehen sich wie ein roter Faden schon seit der Vorbereitung durch die Saison.

Sechs Spieler fehlten bei Test

So konnte Trainer Thorsten Szymanski zuletzt beim Test gegen das Verbandsligateam des HLZ Ahlener SG gleich auf sechs Spieler nicht zurückgreifen. Optimales Training und Vorbereitung sieht anders aus. „Aber ich war nicht unzufrieden“, überrascht der Trainer beim Blick auf das deutliche (17:37) Ergebnis. „Die erste Halbzeit hat mir gut gefallen“, hebt er Positives – und das war das 10:12 im ersten Durchgang – hervor.

Zudem besteht Hoffnung, dass sich der eine oder andere Spieler an die Mannschaft herantastet, dass da auch die dreiwöchige Pause geholfen hat. Moritz Schittek, der in der Saison-Vorbereitung kam und sich alsbald einen Nasenbeinbruch zuzog, ist so ein Hoffnungsträger. „Aber acht Wochen kann man nicht so einfach aufholen“, verweist der Coach auf Rückstande und bittet um Geduld. Dabei kann Schittek nicht nur auf allen Rückraumpositionen eingesetzt werden. „Moritz kann mit rechst und mit links werfen. Das weiß fast niemand“, grinst Szymanski. Das Warten lohnt sich halt.

Zeit, um Rückstände aufzuholen

Behutsam wird auch Yannik Neumann nach seinem Kreuzbandriss aufgebaut. Auch er tut dem Kader mittelfristig gut. Da haben die Rhythmusstörungen durch Unterbrechungen im Spielplan durchaus ihren Reiz. Schließlich bieten sie Zeit, um Rückstände aufzuholen.

Also ist der zerklüftete Spielplan Fluch und Segen? „Dann, wenn man gewonnen und gut gespielt hat, ist eine Pause doof. So hätten wir nach dem Derby-Sieg in Everswinkel gerne weitergemacht. Aber andersherum kann man sich auch sammeln, Dinge aufarbeiten“, ist Szymanski unentschieden.

Die Störungen bleiben eh. Nach dem Spiel am Samstag folgt ein freies Wochenende (30./31.10.), ehe sich zwei Spiele (6. und 13.11.) und wieder zwei Wochen Pause (20./21. und 27./28.11.) ablösen. Nach dem Anfang Dezember ein Doppelpack (4. und 11.12) aufs Parkett bittet, geht es danach erst am 15. Januar weiter. „Ich habe mich auch gefragt, warum das so ist. Zumal es in anderen Ligen dieses Stückwerk nicht gibt“, wundert sich Szymanski. Eine Antwort darauf hat er nicht. Die Rhythmusstörungen werden also zunächst ein Begleiter der SG bleiben.

Kleines Störmanöver

Da ist die wegen Bauarbeiten geschlossene Halle noch ein kleines Störmanöver. Zumal die Mannschaft in dieser Woche in die Westtorhalle ausweichen konnte, da die Volleyballer Zeiten freigeräumt hatten. Aber auch in Albersloh wurden Trainingszeiten angeboten.

Mit Blick auf den Landesliga-Alltag am Samstag stehen zwei Ausfälle fest. Pädagoge Robin Königsmann ist nach überstandener Krankheit in den Ferien. Torhüter Markus Thiel fällt mit Ellenbogenproblemen aus. Eine MRT-Untersuchung folgt nächste Woche. Neben Nils Küpper wird Simon Ritter die weite Fahrt ins Paderborner Land antreten. Wo das SG-Spiel dann hoffentlich ohne Störungen verläuft.