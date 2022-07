Starke Nachwuchsreiter

Der Tross der heimischen Reiter machte am Wochenende (auch) Station in Wessenhorst. Auf der Anlage der Familie Triebus-Fallenberg gab es drei Tage hochklassigen Reitsport.

Der Schwerpunkt des dreitägigen Reitturniers, das der PSV Wessenhorst am vergangenen Wochenende auf der Reitanlage der Familie Triebus-Fallenberg in Ennigerloh/Wessenhorst veranstaltete, lag verständlicherweise auf dem Springsport. Denn die Gastgeberfamilie stellt mit den Söhnen Sönke, Mika und Joost nicht nur drei in der Region bekannte Springreiter, sondern hat auch in den letzten Jahren etliche hoch erfolgreiche Springpferde gezüchtet.

Dabei zeigte schon der Freitag mit mehreren Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M für Nachwuchspferde sowie dem abschließenden M-Springen für sechs bis neunjährige Pferde zahlreiche gute Vorstellungen. Einmal mehr erwies sich hierbei Alexander Rottmann (RFV Vornholz) als Lokalmatador, denn mit der achtjährigen Holsteiner Stute Campari Blue stellte er den Sieger im M-Springen mit einer fehlerfreien Runde in 63,82 Sekunden. Nicht minder überzeugend präsentierten sich Markus Bremer (RZFV Ennigerloh-Neubeckum) und seine um ein Jahr jüngere Westfalen-Stute Cat Ballou B auf dem zweiten Platz (null Strafpunkte in 67,45 Sekunden).

Einen emotionalen Höhepunkt sah am Samstagabend das Mannschaftsspringen der Klasse A mit dem Austragungsmodus wie im Nationenpreis – dem Länderspiel der Springreiter – bei dem der schlechteste der vier Mannschaftsreiter das Streichergebnis bildete. Der Sieg ging hier an gleich zwei Mannschaften. Sowohl das Team des RV Lippborg-Unterberg als auch die Mannschaft des RFV Ostenfelde-Beelen erreichten das Idealergebnis von null Strafpunkten in der identischen Gesamtzeit von 183,37 Sekunden. Dritter wurde die Equipe des RFV Rinkerode (vier Strafpunkte in 178,91 Sekunden). Erwähnenswert auch das Team „Future Champions“, das aus vier sehr jungen Reitern auf Ponys bestand und Platz vier belegte. Lennard Fallenberg (RV St. Hubertus Ascheberg), Joost Fallenberg (PSV Wessenhorst), Lutz Gripshöver jun. (RFV St. Georg Werne) und Sebastian Könemann (RV Rhede-Krommert) entstammen alle aus bekannten Reiterfamilien, trainieren zusammen und verbringen auch oft gemeinsame Freizeiten miteinander.

Ihrer Disziplin entsprechend vielseitig zeigte sich in Wessenhorst die Ahlener Vielseitigkeitsreiterin Maxima Hohenhorst, die seit diesem Jahr ebenfalls für den PSV Wessenhorst reitet. Die 17-Jährige, die noch eine Woche zuvor bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Vielseitigkeit in Luhmühlen Platz 15 bei den Junioren erzielt hatte, startete in Wessenhorst nicht nur in mehreren Springprüfungen, sondern gewann mit ihrem Wallach Demiroxx gleich zwei L-Dressuren.

Im sportlichen Höhepunkt des Turniers, dem abschließenden S-Springen auf Ein-Sterne-Niveau mit Siegerrunde am Sonntagnachmittag zeigte ein junger Mann aus Hagen a.T.W. eine gelungene Generalprobe. Mick Haunhorst (RFV St. Martinus Hagen), der für die Europameisterschaften der Nachwuchsspringreiter nominiert ist, siegte mit seinem EM-Pferd Ireland. Die Siegerrunde beendete Haunhorst mit vier Strafpunkten in 54,12 Sekunden.

Deutlich schneller war Hannah-Michelle Wilken (RFV Warendorf), die mit Cutest Tabou vier Strafpunkte in 41,14 zu verzeichnen hatte. Allerdings war ihr Konto mit vier Strafpunkten für einen Abwurf im Normalumlauf vorbelastet, weshalb der Sieg an Haunhorst ging, der im Normalumlauf fehlerfrei geblieben war. Hinter der an zweiter Stelle platzierten Wilken belegte Alexander Rottmann (RFV Vornholz) mit Fidelia R Platz drei (acht Strafpunkte in der Siegerrunde in 48,18 Sekunden). Mit seinem zweiten Pferd Little John belegte Haunhorst zudem Platz fünf.