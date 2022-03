SV Drensteinfurt gefällt die Außenseiterrolle

Urlaubsfreude statt Abstiegskampf: Leon van Elten (l.) fehlt dem SVD am Sonntag in Soest.

Beim SVW Soest war es ein massiver Ausbruch mit mehr als zehn Infizierten. Beim SV Drensteinfurt waren es nur drei Corona-Fälle. Doch die Situation hat sich bei beiden Bezirksligisten verbessert. Von daher steht dem Duell am Sonntag (15 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz im Jahnstadion nichts im Weg.

Im Weg stehen will der SVD aber den Soestern. Für die Stewwerter geht es jedoch nicht in erster Linie darum, den Spitzenreiter ins Stolpern zu bringen, sondern darum, sich selbst eine bessere Position im Kampf um den Klassenerhalt zu verschaffen. Das gelang zuletzt richtig gut: Aus den ersten drei Spielen nach der Winterpause holte der SVD sieben Punkte – und damit einen mehr als der Tabellenführer. „Wir sind nicht in der Favoritenrolle“, sagt Trainer Thorsten Heinze. „Die ist klar vergeben. Wir haben aber auch nichts zu verschenken. Das heißt: Wir werden uns nicht ergeben.“

Trainer hofft auf negativen Test

Dass die Soester so viele Corona-Fälle hatten, bedeute, dass nicht alle Spieler des Spitzenreiters „bei 100 Prozent sind“, vermutet Heinze. „Es fehlt einfach die Praxis, und so eine Erkrankung schlaucht auch körperlich.“ Der SVD-Coach weiß es aus eigener Erfahrung. Auch er hat sich mit dem Coronavirus infiziert und hofft, dass er sich an diesem Samstag freitesten kann. Doch die Probleme bleiben. Philipp Ressler und Leon van Elten sind im Urlaub. Dennis Hoeveler, Robin Wichmann und Dario Seljmesi fallen weiterhin aus. Immerhin sind Maximilian Groß, Lars Hülsmann und Leo Steinert zurück im Kader.