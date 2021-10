SV Drensteinfurt lässt zwei Punkte liegen

Da war mehr drin, keine Frage. Doch auch mit dem 1:1-Unentschieden konnten die Bezirksliga-Fußballer des SV Drensteinfurt leben. Was besonders auffiel: Eine Woche nach dem schwachen Auftritt in Wolbeck lieferte das vom Abstieg bedrohte Team gegen RW Westönnen eine couragierte Leistung ab und verdiente sich den Punkt.

Weil wortwörtlich Not am Mann war, stand bei den Gästen Christoph Linstaedt selbst von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz. „Wir sind mit dem letzten Aufgebot angetreten, hatten zehn Ausfälle“, sagte Westönnens Spielertrainer nach dem Unentschieden in Drensteinfurt. Die Punkteteilung gehe in Ordnung. „Am Ende des Tages müssen wir damit zufrieden sein.“

„ »Mit der Einstellung kriegen wir in jedem Spiel was gerissen« “ SVD-Trainer Volker Rüsing sah vielversprechende Ansätze

Das sah auch der SVD-Coach so. „Letztendlich ist es aber auch ärgerlich, weil wir eine 1000-prozentige Chance hatten. Die musst du machen“, sagte Volker Rüsing. Er lobte seine Elf: „Mit der Einstellung kriegen wir in jedem Spiel was gerissen.“ Positiv für beide Teams: Sowohl Drensteinfurt als auch Westönnen kletterten durch das Remis einen Platz in der Tabelle.

Robin Wichmann gelingt frühe Führung

Philipp Ressler, Sven Grönewäller und Sven Wiebusch übernahmen die Plätze von Leo Steinert, Christopher Merten und Raphael Northoff in der Startelf. Nennenswerte Möglichkeiten vor der Pause hatten nur die Gastgeber. Robin Wichmann sorgte für die Führung des SVD (10.), Dennis Hoeveler schoss im Fallen vorbei (23.). Nach dem Seitenwechsel verdiente sich RWW den Ausgleich. Kapitän Arndt-Christian Schneider traf aus gut 20 Metern und profitierte von einer komischen Flugbahn des Balles (54.). Kurz darauf verhinderte Drensteinfurts Keeper Steffen Scharbaum den zweiten Treffer Westönnens (56.). Danach kämpften sich die Stewwerter ins Spiel zurück und hatten wieder mehr Anteile als der Gegner aus dem Kreis Soest. Die größte Chance hatte der eingewechselte Maximilian Groß, der zuvor wie Leo Steinert schon in der zweiten Mannschaft gespielt hatte. Er lief ganz allein auf Torwart Marcel-Maik Brylka zu, brachte allerdings nicht mehr als eine Rückgabe zustande (77.). Nach einer Ecke von Sven Grönewäller köpfte Valentin Kröger drüber (80.).

Jetzt wartet die SG Telgte

Beim neuen Tabellendritten SG Telgte, der seit vier Partien ungeschlagen ist, tritt der SVD am nächsten Sonntag (15 Uhr) an.

SVD: Scharbaum – V. Kröger, van Elten, Pankok, S. Wiebusch – Vieira Carreira, P. Ressler – Hoeveler (90. Steinert), Grönewäller, Popil – Wichmann (71. Groß)