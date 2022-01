SV Drensteinfurt „punktet“ in Albachten

Das war ein Achtungserfolg! Denn der SV Drensteinfurt verbuchte im dritten Vorbereitungsspiel ein torloses Remis beim SV Concordia Albachten – und der ist immerhin Tabellenführer der Bezirksliga Staffel 12. Entsprechend einverstanden war der Trainer. „Mit der Defensivleistung kann ich gut leben. Wenn ich an die drei Chancen in der ersten Halbzeit denke, wäre sogar mehr möglich gewesen. Da waren wir die bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte gab es auf beiden Seiten Möglichkeiten“, gab Thorsten Heinze zu Protokoll, wenngleich der erste Sieg des SVD in einem Test weiter auf sich warten lässt.

