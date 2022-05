SV Drensteinfurt rennt Konkurrenz davon

Am Tag danach ist die Erleichterung bei Thorsten Heinze spürbar. Keine 24 Stunden ist der Klassenerhalt-bringende Sieg über den SV Neubeckum alt und Heinze spricht von einem „richtig großen Stein“, der ihm vom Herzen gefallen sei. „Wir haben es endlich geschafft!“

Endlich mag absurd klingen in einer Welt, in der der SV Drensteinfurt noch zur Winterpause auf einem Abstiegsplatz rangierte, mit gerade vier Siegen aus 16 Spielen. Doch „endlich“ zeigt, welche Entwicklung diese Mannschaft in der Rückserie genommen hat, nicht am vorletzten Spieltag, nein, noch bedeutend eher hätte sie das Ticket für ein weiteres Jahr Bezirksliga lösen können. Heinze denkt da an die Spiele gegen Sünninghausen, Sönnern, Cappel oder ganz frisch auch Heessen, die allesamt unentschieden endeten, oder an die knappe wie späte Niederlage gegen Ostinghausen. „Wir haben es spannend gemacht“, sagt der Trainer und kann mit etwas Abstand drüber lachen.

Von Tag zu Tag mehr Licht am Ende des Tunnels

Dabei war das knappe halbe Jahr, das hinter dem SV Drensteinfurt liegt und mit dem Klassenerhalt gekrönt wurde, harte Arbeit. Heinze, der das Team im Winter von den glücklosen und ohnehin zum Saisonende ausscheidenden Volker Rüsing und Daniel Stratmann übernahm, besann sich auf die Basics, ließ auch Kondition bolzen. „Wir konnten in den letzten 15 bis 20 Minuten noch richtig Gas geben – und da fallen nun mal viele Tore.“ Anhaltende Verletzungs- und Personalprobleme hatten in der Hinserie ihren Teil zum denkbar schwachen Abschneiden beigetragen, mitunter hatten „Alte Herren“ oder Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen müssen. „Die Mannschaft war verunsichert“, erzählt Heinze, der gleichwohl eine Truppe vorfand, die absolut wollte.

Zur Rückserie kehrte dann Torjäger Falk Bußmann sukzessive zurück und steuerte immerhin noch sechs Treffer zu einer zweiten Saisonhälfte bei, in der der SVD von Tag zu Tag mehr Licht am Ende des Tunnels sah. Allein Jonas Rüsken fehlte jetzt noch langzeitverletzt, Heinze konnte die Aufgabe mit guter Besetzung angehen. Am Ende, einen Spieltag vor Saisonschluss, stehen für sein Team in der Rückserie fünf Siege und fünf Remis bei fünf Niederlagen zu Buche. „Wenn man das auf die gesamte Saison hochrechnet, wären wir Siebter oder so . . .“, sagt Heinze. Er will zur kommenden Runde am Fußballerischen ansetzen. Circa 70 Prozent seiner Vorstellungen habe die Mannschaft bislang umgesetzt, jetzt ginge es an den Feinschliff. „In dieser Saison haben wir viel gekämpft. Jetzt geht‘s ans Fußballspielen.“