SVD lässt zwei Zähler liegen

Zwei Mal lag der SV Drensteinfurt gegen den SC Sönnern in Führung. Zwei Mal verspielten die Stewwerter den Vorsprung. Am Ende stand ein 2:2 (1:1)-Remis, das beiden Mannschaften im Abstiegskampf nicht so wirklich weiterhilft.

Wirklich glücklich war keiner der beiden Trainer nach dem 2:2 (1:1) im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga 7 zwischen dem SV Drensteinfurt und dem SC Sönnern – weder Thorsten Heinze noch Achim Hering. Doch Hering war auf jeden Fall zufriedener als Heinze.

„Es ist ein kleiner Schritt“, sagte Hering, dessen Team nach sieben Pleiten in Serie endlich mal wieder punktete. „Auswärts auf Kunstrasen zu spielen, ist für uns kein Vergnügen.“ Was den SCS-Coach besonders freute: „Wir sind zweimal zurückgekommen.“ Die Gäste zeigten Moral und glichen zweimal aus. Allerdings verpassten sie es, in der Tabelle am Gegner vorbeizuziehen und die Abstiegsplätze zu verlassen.

SVD macht einen Platz gut

Der SVD machte zwar einen Platz gut, weil Hultrops Spiel gegen Schlusslicht Sünninghausen ausfiel. Doch es war deutlich mehr drin für die Drensteinfurter als das Remis. „Es sind eher zwei verlorene Punkte“, konstatierte Heinze nach dem Duell mit dem Tabellennachbarn.

„Die erste halbe Stunde war gut von uns“, analysierte der Trainer. Das 1:0 fiel nach zehn Minuten. Valentin Kröger war mit einem Heber über Thorben Beckmann erfolgreich. Falk Bußmann hatte das 2:0 auf dem Fuß. Doch der Angreifer spitzelte den Ball am Keeper vorbei, aber auch am Tor (17.). Der Ausgleich fiel laut Heinze „aus dem Nichts“. Rafael Schmitz flankte auf Lukas Lohmann, der drehte sich mit dem Ball um den Gegenspieler und ließ SVD-Keeper Olaf Woltering aus kurzer Distanz keine Chance (32.). Woltering stand für den erkrankten Stammkeeper Steffen Scharbaum zwischen den Pfosten.

Stewwerter erwischt den besseren Start

Auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Stewwerter vor etwa 170 Zuschauern den besseren Start. Sven Grönewäller prüfte Beckmann (48.), vier Minuten später musste Sönnerns Schlussmann den Ball zum zweiten Mal aus dem Netz holen. Bußmann wurde von Marcel Busemann im Sechzehner gelegt, der Gefoulte verwandelte selbst und souverän (52.). Im Anschluss hätte der SVD erhöhen müssen. Bei einem Konter legte Bußmann für Valentin Kröger auf, doch sein Schuss war zu unplatziert (65.). Auch danach war Kröger glücklos im Abschluss. Das rächte sich: Nach einem Freistoß von rechts stand Maximilian Schneidereit völlig blank vor Woltering – 2:2 (75.). In der Schlussphase spielten beide Mannschaften auf Sieg. Schneidereit schoss vorbei (84.), André Vieira Carreira (86.) und der eingewechselte Robin Wichmann (90.) vergaben die letzten Möglichkeiten des SVD.

Am Donnerstag muss der SVD wieder ran

Am Donnerstag (19.30 Uhr) spielt der SVD erneut zu Hause, holt sein Spiel gegen den Tabellensechsten SG Oestinghausen nach. Sönnern erwartet die SG Telgte (20 Uhr).

SVD: Woltering – Pankok (90.+2 Heinze), van Elten, N. Kröger, Fröchte – De. Popil, Vieira Carreira – V. Kröger, Grönewäller (76. Wichmann), Hoeveler – Bußmann (69. Ressler)