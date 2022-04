SVD muss im Abstiegskampf auf den Trainer verzichten

Drensteinfurt

Der SV Drensteinfurt ist noch nicht am Ziel. Auch wenn er gerade festen Liga-Boden unter den Füßen hat. Den gilt es am Sonntag beim SuS Cappel sowie am Donnerstag gegen den VfL Wolbeck zu verteidigen. Es warten also wichtige, ja richtungsweisende Spiele. Aber nicht nur einige Spieler fehlen dem SVD dabei.

-mkl-