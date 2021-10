SVD setzt im Krisengipfel auf die Allzweckwaffe Kemper

Wohl dem der eine Allzweckwaffe hat. Christopher Kemper ist für den SV Drensteinfurt so eine. Ob sie allerdings zündet, wird erst der Krisengipfel beim VfL Wolbeck unter Beweis stellen.

Gehört zum SVD-Aufgebot in Wolbeck: Christopher Kemper. Ob er als Torwart oder im Angriff zum Einsatz kommt ist offen.

Der SVD steht erneut dort, wo er nicht stehen will – auf einem Abstiegsplatz. Grund dafür ist der 5:1-Sieg der Hammer SpVg II im Wiederholungsspiel gegen Sönnern unter der Woche. Am Sonntag (15 Uhr) soll es für die Drensteinfurter wieder in die andere Richtung gehen. Es kommt auswärts zum Kellerduell mit Wolbeck.

Vier Punkte hatte Volker Rüsing vor dem Duell mit Cappel für die nächsten beiden Aufgaben angepeilt. Einer ist durch das 1:1 eingetütet, drei fehlen noch. „Drei Punkte müssen her, es nützt ja nichts!“, sagt der Trainer des Bezirksligisten und ergänzt: Ein Unentschieden helfe keinem weiter. „Das Problem dabei: Wolbeck will die drei Punkte auch.“ Der zu Hause sieglose VfL sitzt dem SVD mit einem Punkt Rückstand direkt im Nacken.

Dennis Hoeveler meldet sich zurück

Die personelle Situation beim SVD entspannt sich leicht. Dennis Kreuzberg, Falk Bußmann, Markus Fröchte und Jonas Rüsken sind noch keine Optionen. Immerhin ist Dennis Hoeveler wieder dabei. „Er wird auch spielen“, sagt Rüsing. Verteidiger Christopher Merten hat seine Sperre abgesessen. Hinter dem Einsatz von Maximilian Groß steht dem Coach zufolge „ein kleines Fragezeichen. Er war krank und nicht beim Training.“ Als „Allzweckwaffe“ wird Christopher Kemper zur Verfügung stehen. „Ihn kannst du als Torwart bringen, aber auch vorne“, sagt Rüsing.