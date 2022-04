Teilzeitregulierer Schulze-Geisthövel ist die SVD-Versicherung

Drensteinfurt

Sie sollten ihn in Watte packen, pflegen - jeden Wunsch erfüllen. Zumindest bis Montag und zum nächsten Spiel. Denn auch in dem könnte Max Schulze-Geisthövel zur SVD-Versicherung werden, so wie beim 3:1 gegen den VfL Wolbeck. Der Regulierer mit Teilzeitjob reparierte den 0:1-Schaden per Doppelpack.

-mkl/uni-