Torflut schwappt übers Erlfeld – SV Drensteinfurt verliert 4:7 gegen den VfL Kamen

Was für ein Torfestival. Der SV Drensteinfurt kam gegen den VfL Kamen am Sonntag mit 4:7 unter die Räder.

Tag der offenen Tür im Erlfeld. Wieder einmal wurde den Drensteinfurter Zuschauern kurzweilige Fußballkost serviert. Ein Menü mit vielen Toren. Doch anderes als vor einigen Wochen beim 5:5 gegen den SV Hilbeck reichte es für den heimischen SV Drensteinfurt diese Mal nicht zu einem Punktgewinn. Gegen den ambitionierten Aufsteiger VfL Kamen gab es eine 4:7 (2:2)-Niederlage.

„Ich kann den Jungs heute keinen Vorwurf machen. Wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Leider hat die enorme Qualität in der Offensive des VfL Kamen heute nicht dazu geführt, dass wir Punkte geholt haben. Derartig gute Angreifer kann man einfach nicht über 90 Minuten ausschalten“, erläutert SVD-Trainer Thorsten Heinze.

Dabei begann es für den heimischen Bezirksligisten recht vielversprechend. Nach vier Minuten markierte Maximilian Groß das 1:0. Eine Viertelstunde später ließ Dennis Popil das 2:0 folgen. Der Aufsteiger und Aufstiegsanwärter rieb sich verwundert die Augen, konnte aber bis zum Pausenpfiff ausgleichen. Zunächst traf Felix Rudlof nach einer Ecke (24.), dann war Emre Demir per Foulelfmeter erfolgreich (44.).

Nach dem Wechsel legte Drensteinfurt erneut einen Blitzstart hin, ging durch Philipp Ressler mit 3:2 in Führung (46.). Das schien die Kamener so gereizt zu haben, dass sie ihre Angriffsbemühungen intensivierten. Während Kara und Demir gut von der SVD-Defensive abgeschirmt waren, schlug Mirco Gohr dreimal zu (56./61./90.). Mehmet Kara drosch einen Freistoß direkt in den Winkel (66.).

Drensteinfurt gab aber nicht auf, kam zwischenzeitlich durch Andre Vieira Carreira wieder auf 4:5 heran (83.). Der Punktgewinn schien zum Greifen nahe. Doch die individuelle Klasse der Gäste setzte sich letztlich durch. Nur zwei Minuten später machte Kadir Kopouz alle Drensteinfurter Hoffnungen zunichte.

„Mund abwischen und weitermachen. Die Leistung meiner Truppe war gut, der Gegner in dieser Phase einfach zu stark, vor allem in der Offensive. Wir glauben weiter an uns“, berichtet Thorsten Heinze selbstbewusst.

SVD: Scharbaum – Vogt, Ressler (83. Engels), V. Kröger (79. van Elten), Steinert (59. Benasaid), Groß, Vieira Carreira N. Kröger, Hoeveler, Grönewäller (66. Hülsmann), Popil.

Tore: 1:0 Groß (4.), 2:0 Popil (19.), 2:1 Rudolf (24.), 2:2 Demir (44./FE), 3:2 Ressler (46.), 3:3 + 3:4 Gohr (56.+61.), 3:5 Kara (66.), 4:5 Vieira Carreira (83.), 4:6 Kopuz (85.), 4:7 Gohr (90.)