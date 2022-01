Trotz Personalsorgen auf Platz drei

Sie wollten an der Tabellenspitze dranbleiben – und das haben die Fußballer der SG Sendenhorst auch in der ersten Saisonhälfte geschafft. Denn mit 29 Punkten überwintert die Elf von Spielertrainer Florian Kraus auf dem dritten Platz. „Das liest sich eigentlich ganz ordentlich, wenn man berücksichtigt, dass wir viele Verletzte und Ausfälle hatten“, bilanziert der kickende Coach.

Dominanter Saisonstart

Einen bitteren Beigeschmack hat die bisherige Ausbeute der SGS aber trotzdem. Denn nach einem dominanten Saisonstart mit zwölf Punkten aus den ersten vier Begegnungen bei 17:0 Toren schwächelte die Kraus-Mannschaft mehrmals – und das vor allem gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Beim SC Füchtorf sprang nur ein Punkt heraus (1:1), bei der Warendorfer SU II ebenfalls (0:0). Und beim Schlusslicht SC Hoetmar dauerte es lange, ehe Nico Rosendahl das erlösende 1:0 erzielte. „Diese unnötigen Punktverluste in Füchtorf und Warendorf ärgern uns sehr. Gegen tiefstehende Gegner tun wir uns schwer“, analysiert Kraus. „Daran müssen wir arbeiten. Denn die Chancen, diese Spiele vorzeitig in die richtige Richtung zu lenken, waren ja da“, ergänzt er und spielt damit auf die teils schlechte Chancenverwertung der drittbesten Offensive der Liga – die Sendenhorster trafen insgesamt 36 Mal – an. „Da fehlen uns die Kaltschnäuzigkeit und der Killerinstinkt, um die Partien (früh) zu entscheiden“, sagt er.

SG ist voll im Soll

Nichtsdestotrotz sei die SG voll im Soll. „Wir sind punktgleich mit Handorf und vor Sassenberg. Das war unser Ziel“, berichtet der Übungsleiter, der nicht so wirklich mit Beelen an der Spitze gerechnet hatte. „Unser dritter Platz zeigt, dass die Mannschaft die Ausfälle gut kompensieren konnte“, so Kraus. Ein großes Kompliment spricht der Coach an seine Defensive aus. Die ist nämlich mit nur elf kassierten Toren hinter Handorf (9) die zweitbeste der Liga. „Häufig haben wir zu null gespielt. Die gute Verteidigung war die Grundlage für die Stabilität – und damit auch für die gute Hinrunde“, erläutert der SG-Trainer und freut sich dabei über die Entwicklung seines Teams: „In den vorherigen Saisons war das noch nicht so. Da haben die Jungs einen guten Schritt gemacht.“

Noch keine personellen Veränderungen

Personell tut sich bei den Sendenhorstern in der Winterpause bislang nichts. Es gibt weder Ab- noch Zugänge. „Falls sich etwas ergibt, sagen wir aber auch nicht nein, wenn es passt“, so Kraus.

Für die Rückrunde gibt der kickende Coach derweil nur ein Ziel vor: „Wir wollen Vollgas geben, den Zuschauern tolle Spiele bieten und unseren guten Eindruck bestätigen.“ Platzierungstechnisch soll es am Ende ein Rang unter den ersten drei Mannschaften sein. Entscheidend dafür sieht Kraus den März. Denn mit Spitzenreiter SV BW Beelen, dem BSV Ostbevern (Fünfter) und dem VfL Sassenberg (Vierter) wartet ein schwieriges Auftaktprogramm auf die Sendenhorster. „Wir freuen uns schon darauf. Nach dem März wissen wir sofort, wo die Reise für uns hingeht“, sagt Kraus.