Turnierauftakt geht an die Fortuna

Zwei unterschiedliche Halbzeiten, massenhaft Chancen für das jeweils dominante Team – der Auftakt des Schlering-SVD-Cup hatte für jeden was im Angebot. Im Auftaktspiel der Turnierwoche behielt Fortuna Walstedde gegen den SV Rinkerode die Oberhand, rettete ein 1:0 über die Zeit.

Der erste Durchgang war klar an das Team von Trainer Daniel Rohde gegangen, das in der Vorbereitung bislang stark aufspielt und damit gegen Rinkerode weitermachte. Die Fortuna schnürte den SVR in dessen Hälfte ein, hatte sechs gute Einschussgelegenheiten. Die klarste unter ihnen nutzte der A-Ligist aus dem Kreis Beckum: Marcel Starkmann verwandelte in der 35. Minute einen Handelfmeter.

In der zweiten Hälfte indes befreite sich Rinkerode, spielte jetzt gefälliger. „Da hätten wir den Ausgleich, mindestens, verdient gehabt, aber er wollte nicht fallen“, sagt Trainer Janis Kraus. Allein Jan Hoenhorst setzte zwei Freistöße an die Latte, Nils Wilmer köpfte an den Außenpfosten. Außerdem war Sulaxan Somaskantharajan frei durch, seinen Abschluss aber klärte Thorsten Rehbaum auf der Linie. „Es wäre schön gewesen, ein Erfolgserlebnis zu haben“, sagt Kraus. „Aber dann versuchen wir es eben Freitag.“ Dann spielt Rinkerode gegen den SV Drensteinfurt. Walstedde ist am Sonntag wieder gefragt, ebenfalls gegen den SVD. „Dann laufen wir mit voller Kapelle auf“, sagt Daniel Rohde, dem gegen Rinkerode noch einige Startelf-Kandidaten gefehlt hatten.