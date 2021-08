Underdog SV Rinkerode zeigt Landesligisten die Zähne

Der Mannschaftsabend am Freitag kann kommen. Zumindest ist für gute Stimmung gesorgt. Denn die Kreisliga-A-Fußballer des SV Rinkerode haben gleich im ersten Pflichtspiel seit Ende Oktober das erste Ausrufezeichen gesetzt. Der SVR schaltete in der ersten Runde des Kreispokals Münster den Landesligisten TuS Altenberge aus – mit einem 4:2 nach Elfmeterschießen (1:1).

Einen „heißen Tanz“ hatte Trainer Sven Kuschel den Zuschauern versprochen. Und die „150, 200“ (Kuschel), die am Kunstrasenplatz standen, dürften ihr Kommen zum Großteil nicht bereut haben. Denn der eigentliche Underdog zeigte dem TuS die Zähne. „Wir haben eine super geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, gefightet und völlig verdient gewonnen“, sagte Kuschel begeistert.

„ »Wir wollten ungemütlich sein« “ SVR-Coach Sven Kuschel verriet seine Marschroute

Altenberge hatte mehr Spielanteile – gerade in der ersten Halbzeit. Und ging in der 30. Minute in Führung. Doch es dauerte nicht lange, bis Rinkerodes Spielführer Alexander Kiel egalisierte (43.). Direkt nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber eine weitere gute Chance, doch der Ball sprang an beide Innenpfosten. In der Folge fand der Landesligist keine Lösungen mehr – und dezimierte sich durch eine Rote Karte wegen Nachtretens (77.). „Wir wollten ungemütlich sein“, sagte Kuschel. Der Plan ging auf. Die Rinkeroder hätten eine „hitzige Stimmung“ erzeugt, mit der die Altenberger nicht klarkamen.

Bertels, Kreimer und Grünhagel schießen SVR in Runde zwei

Nach der regulären Spielzeit ging es direkt ins Elfmeterschießen. Während die Gäste drei Versuche vergaben, unter anderem an Schlussmann Marius Schwitte scheiterten, waren Luis Bertels, Nico Kreimer sowie Dominik Grünhagel erfolgreich, Michael Vogel nicht. Was spätesten nach dem Abpfiff nichts an der guten Stimmung änderte.