Unverhoffte Beförderung bei der SG Sendenhorst

Was ein Coup: Die erste und zweite Damenmannschaft der Sendenhorster Volleyballabteilung werden in der nächsten Saison eine Liga höher spielen – also in der Landes- und in der Bezirksliga.

Länger schon liebäugelten beide Teams mit dem Aufstieg, doch geklappt hat es nie. Nun ergab sich eine einmalige Chance zu klettern: Der Landesligist SV Ems Westbevern hatte personelle Probleme und stand kurz davor, die Mannschaft abzumelden. Dieter Theis, Trainer der ersten SG-Mannschaft und bestens in der Szene vernetzt, machte den Vorschlag, eine Spielgemeinschaft zu gründen. Gesagt, getan: In der nächsten Saison wird es die neue Spielgemeinschaft Sendenhorst/Westbevern geben, die in der Landesliga-Gruppe 7 startet.

„ »Das ist der logische Schluss aus der letzten Saison, wo uns der Aufstieg verwehrt blieb« “ SG-Trainer Dieter Theis zum sportlichen Glück

Die Mannschaft wird überwiegend aus Sendenhorster Spielerinnen bestehen und durch einige Westbevernerinnen ergänzt. „Das ist der logische Schluss aus der letzten Saison, wo uns der Aufstieg verwehrt blieb“, so Theis hocherfreut über die Lösung. Bei der vergaß Andreas Sentker nicht den künftigen Partner. „Ein Dank geht an Westbevern, dass sie das ermöglicht haben“, meinte der Abteilungsvorsitzende, der rasch alle Formalitäten geklärt hatte. An Erfahrung im Umgang mit Spielgemeinschaften mangelt es nicht, mit dem SC DJK Everswinkel besteht bereits seit Jahren eine Kooperation im Herrenbereich.

Die Damen-Reserve profitiert auch von der Beförderung, denn sie kann den innerhalb der Abteilung verfügbaren Bezirksliga-Platz übernehmen und sich den Traum der höheren Spielklasse nun ebenfalls erfüllen. Sie wird verbandsseitig als „erste Mannschaft“ der SG Sendenhorst geführt.

Das dritte und nun offiziell zweite Damenteam – eins mit vielen Spielerinnen, die gerade erst aus der Jugend in die Wettkampfklasse der Senioren einsteigen – wird aber nicht auch noch aufrücken und den Bezirksklassen-Platz der Reserve übernehmen. Eine Aufgabe, die wohl zu überfordernd wäre. Sie wird weiterhin in der Kreisliga angreifen.

Verloren geht der Bezirksklassenplatz aber nicht. Denn an dieser Stelle schließt sich der Kreis. Als Teil des Landesliga-Deals geht der Platz wiederum an die verbleibende Damenmannschaft des SV Ems Westbevern, die bisher in der Kreisliga spielte. Diese Vertretung wird ebenfalls als eine Spielgemeinschaft („SG Westbevern/Sendenhorst“) gemeldet, hier werden wiederum primär Westbevernerinnen aktiv sein.

Dieser Umschwung ist aber nicht der einzige im Damenbereich. Auch das Personal-Karussell dreht sich munter. Die erste Mannschaft erhielt mit den Geschwistern Lina und Kim Schmitz sowie Nike Friedlein drei Neuzugänge von BW Aasee, die unter Trainer Theis bereits bei BWA trainierten. Bei der zweiten Mannschaft schlug das Abitur und der damit verbundene Wegzug zu Ausbildungsstätten zu. So verlassen Emily Koziol, Marie Wonschik und Maja Horstrup die Mannschaft. Das Trainergespann Raphael Klaes und Jannis Steiling ging daraufhin auf Sichtungstour in den eigenen Reihen und berief Sina Krieter, Verena Walter (SG III), Maxi Glaser (U20), Frida Stapel sowie Greta Schwienhorst (beide U18) in ihr Team. Gleichzeitig zog die Dritte Hannah Lammert, Maja Giering, Jessica Suthoff, Anna Rautenberg und Romi Schütte aus der Jugend hoch.