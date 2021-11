Verunglückte Flanke der SG Telgte schockt den SV Drensteinfurt

In der 87. Minute gelang dem SV Drensteinfurt der Treffer zum 2:2-Ausgleich bei der SG Telgte. Es sah ganz nach einer Punkteteilung aus, als der Telgter Niclas Tewes in der Nachspielzeit eine Flanke schlug, die nicht dort hinkam, wo sie hinsollte.

Nur noch wenige Sekunden auf der Uhr, der stramm geschossene Ball von Niclas Tewes senkt sich von der rechten Seitenlinie über Torwart Steffen Scharbaum hinweg ins Netz. 3:2 für die SG Telgte gegen den SV Drensteinfurt, kurz danach pfeift der Schiedsrichter ab. Wenn’s so gewollt war – genial.

„War es“, sagte Tewes grinsend wenige Minuten später, als er vor der Kabine seine Pöhler ausklopfte. Der vermeintliche Kunstschütze schob aber gleich hinterher: „Nein, ich wollte scharf flanken, aber der Ball ist mir etwas abgerutscht.“

„Unterm Streich verdient, aber wir haben es uns wieder selbst schwer gemacht“, sagte SG-Trainer Frank Busch direkt nach dem 3:2 (0:1). Und fand auch anerkennende Worte für die nie aufsteckenden Gäste: „Drensteinfurt hat alles in die Waagschale geworfen.“

„Ja, Respekt vor unserer Mannschaft, dass sie diese Leistung bis zur 92. Minute abgerufen hat“, sagte Daniel Stratmann aus dem Trainerteam des SVD. Den Telgtern fehlte ein halbes Dutzend Stammspieler, den Gästen ergeht es personell zurzeit noch schlechter. „Unglücklich“, fand Stratmann die Niederlage. „Einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“

Die Gäste gingen am Sonntag im Takko-Stadion mit dem Pausenpfiff durch einen Kopfball von Maximilian Groß in Führung. Robin Wichmann hätte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhen müssen. Die SG drängte und glich durch Malaj aus (61.). Nach einem Freistoß stocherte Kevin Wolf den Ball zum 2:1 über die Linie (75.). In der 87. Minute traf Sven Grönewäller zum 2:2. Es sah ganz nach einer Punkteteilung aus – bis Tewes der Ball noch über den Schlappen rutschte.

Die SG bleibt auf Platz drei in der Bezirksliga und hat – für Busch entscheidend – jetzt zwölf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Den besetzt weiterhin der SV Drensteinfurt.

SVD: Scharbaum – Steinert, van Elten, Pankok (68. Hülsmann), Wiebusch – Carreira, Ressler, Grönewäller, Groß – Popil, Wichmann.