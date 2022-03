Volleyballerin Thomas verschafft sich Gehör - auch beim Fußball

Sie macht es mit links. Was nicht mit Überheblichkeit oder Leichtfertigkeit zu verwechseln ist. Es ist eine Frage der (Schlag-)Technik. Ohnehin gehört Katharina Thomas zu den Spielerinnen bei der SG Sendenhorst, die den Ton angibt. Und sie ist noch an ganz anderer Stelle zu hören.

So wird es gemacht: Linkshänderin Katharina Thomas konzentriert beim Aufschlag.

Sie gehört mit ihren 28 Jahren zum „alten Eisen“ bei den Landesliga-Volleyballerinnen der SG Sendenhorst-Westbevern. Und doch ist Katharina Thomas für ihre Mannschaft so viel mehr. Schließlich ist die 1,78 Meter große Linkshänderin, die im Diagonalangriff „Zuhause“ ist, eine der tragenden Säulen des Teams – und in dieser Funktion so gut wie nicht zu ersetzen.