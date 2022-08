Walstedde macht einfach weiter...

Der Ligastart wäre die nächste natürliche Hürde für Fortuna Walstedde gewesen. Doch ein Break ist nicht in Sicht: Nach dem Kreispokal knüpfte das Team von Daniel Rohde auch in der Meisterschaft nahtlos an die Vorbereitung an.

Ein Punkt in Händen: Simon Spangenberg und GW Albersloh kamen in Bösensell zu einem respektablen Remis.

TuS Wadersloh -

Fortuna Walstedde 1:5

Wiederholungsgefahr bei Fortuna Walstedde: „Es macht einfach Spaß“, sagt Trainer Daniel Rohde und gesteht gleich ein, das zuletzt sehr oft gesagt zu haben. Aber Rohde ist entschuldigt, er hat gute Argumente. „Die Jungs haben ein richtig geiles Mindset... Wie sie in die Spiele gehen“, freut sich der Trainer.

Wobei die Fortuna den Saisonstart im engeren Sinne glatt vergeigte. Wadersloh versuchte es mit hohen Bällen auf seine kopfballstarken Spitzen – und hatte damit schon in Minute 7 Erfolg, als Julian Osburg einköpfte. Bis zur Trinkpause bot sich ein ähnliches Bild, dann kippte die Partie völlig: Nach 36 Umdrehungen setzte Fabrizio Nieddu Julien Winkler ein und der markierte, ebenfalls per Kopf, den Ausgleich. Noch vor der Pause der Super-GAU für Wadersloh. Wieder spielte Nieddu einen Nebenmann frei, diesmal war es Robin Lange, der sich ein Herz fasste und das Leder unter den Giebel nagelte (45+3).

Die Fortuna hatte das Aufbäumen der Hausherren fortan gut im Griff – und wechselte in Randy-Daniel Mrozik die Entscheidung ein. Das 3:1 (90.) und 5:1 (90+5) besorgte er selber, das 4:1 (90+4) legte er für Julien Winkler auf.

SV Bösensell -

GW Albersloh 1:1

GW Albersloh brachte von Bezirksliga-Absteiger SV Bösensell ein Remis mit nach Hause – ein starkes zumal. „Das war ein gerechtes Unentschieden“, sagt Trainer Julian Spangenberg, „wobei wir das 2:1 machen müssen!“. Es waren die Minuten des Sandro Bördemann. In der 52. eingewechselt, stellte er vier Minuten später auf 1:1 – und hatte wiederum neun Umdrehungen später den Siegtreffer auf dem Fuß, entschied sich aber für fälschlicherweise zum eigenen Torabschluss, statt quer zu legen. In der ersten Hälfte, die klar an ein junges Albersloh mit starken Ballpassagen und einigen Chancen ging, hatte schon Lucas Herrmann einen ähnlichen Hochkaräter vergeben. Überhaupt in Rückstand geraten war Albersloh in Minute 12, als ein Einwurf länger und länger geworden und schließlich bei Torschütze Marvin Janning gelandet war.

SV Rinkerode -

Wacker Mecklenbeck 0:1

Ein „gutes Spiel gegen einen guten Gegner“ sah Rinkerodes Trainer Janis Kraus im Duell mit Wacker Mecklenbeck – mit einem letztlich auch fairen Ausgang. Mecklenbeck schließlich hatte zusätzlich zu seinem Elfmetertreffer durch Mika Lahrmann (35.) noch einen weiteren Elfmeter, den es vergab. Rinkerode machte es stark ersatzgeschwächt ordentlich, war in den entscheidenden Momenten jedoch zu hektisch. „Die Zufriedenheit mit der Leistung überwiegt aber“, so Janis Kraus.