Walstedder Rosendahl ist in Sendenhorst angekommen

Nicolas Rosendahl (r.) ist fester Bestandteil der SG Sendenhorst: sowohl in der Innenverteidigung als auch im gesamten Mannschaftsgefüge des A-Ligisten.

Er hatte es sich nicht leicht gemacht und viel überlegt. Schließlich lief Nicolas Rosendahl fast 25 Jahre für seinen Heimatverein Fortuna Walstedde auf. Doch im Sommer entschloss sich der flinke Verteidiger dann für einen Wechsel – und zwar zur SG Sendenhorst. „Ich hatte große Lust, noch einmal eine andere Liga zu sehen und mich in einer neuen Mannschaft zu beweisen“, erklärt der 30-Jährige, der seine Entscheidung nicht bereut. „Ich wurde von Anfang an super aufgenommen und habe mich vom ersten Moment an wohlgefühlt.“