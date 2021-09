Wechsel gewagt und nicht bereut

Sieben Spiele, sieben Mal dabei: In der am Ende annullierten Saison 2020/21 kam Maximilian Groß in allen Landesliga-Partien des SV Drensteinfurt zum Einsatz.

Maximilian Groß hat den Wechsel gewagt. Im Sommer 2019 verließ er seinen Heimatverein SV Rinkerode und schloss sich dem SV Drensteinfurt an. Die ersten zwei Saisons waren nicht nur wegen der Pandemie und der nervigen Zwangspausen äußerst turbulent. Es ging hoch in die Landes- und schnell wieder runter in die Bezirksliga. Nachdem Groß sich zunächst akklimatisieren musste, stiegen die Einsatzzeiten peu à peu. Mittlerweile ist der 26-Jährige ein Leistungsträger und würde gerne mehr Verantwortung übernehmen.

Auch wenn er in der Aufstiegssaison 2019/20, seinem ersten Jahr in Drensteinfurt, nur auf zehn Einsätze in 20 Bezirksliga-Spielen und im Schnitt auf etwa 40 Minuten pro Partie kam. „Ich habe mich, nachdem ich zum SVD gewechselt bin, direkt wohlgefühlt“, sagt Groß. In der letztlich annullierten Spielzeit 2020/21 lief er in allen sieben Landesliga-Spielen auf. Dreimal wurde er eingewechselt, viermal gehörte Groß zur Anfangsformation. Durchschnittlich kam er auf 54 Minuten.

Nach der Saison gab es den großen Umbruch beim SVD und den freiwilligen Rückzug in die Bezirksliga. „Die Mannschaft ist neu organisiert worden“, sagt Groß. Ihn stören die personellen Veränderungen keineswegs. „Ich bin tatsächlich sehr zufrieden“, sagt der Münsteraner zum Status quo. In der Mannschaft herrsche ein gutes Klima. „Alle sind super drauf, jeder versteht sich mit jedem gut.“

Nur fußballerisch könnte es besser laufen. „Die Vorbereitung war gut, aber wir haben auch nur gegen Kreisligisten gespielt. In der Meisterschaft sind wir schlecht gestartet, das muss man sagen“, gibt Groß zu. In den vergangenen Jahren haben erfahrene Spieler wie Daniel Ziegner, Christoph Lübke und Diogo Castro den Takt beim SVD vorgegeben. Nun sind andere gefragt. „Ich würde gerne mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Groß: „Nicht im Leader-Bereich, da sind wir mit Leon van Elten und Dennis Popil sehr gut aufgestellt, meiner Meinung nach.“ Dafür müsse er spielerisch mehr Verantwortung übernehmen. „Das gestaltet sich aber ein bisschen schwierig. Ich kann nur maximal zweimal pro Woche am Training teilnehmen, weil ich berufsbegleitend studiere und montags und donnerstags Uni habe bis abends. Aber ich versuche so oft wie möglich da zu sein.“

Mit seinen Einsatzzeiten ist Groß zufrieden. „Auf jeden Fall“, sagt er und nennt den Grund, warum das anfangs noch nicht so war: „Vorher hatte ich ein wenig Verletzungspech, da hätte ich gerne mehr gespielt.“ Aktuell gibt es nichts zu meckern. In Lohauserholz (0:4) wurde Groß beim Stand von 0:2 eingewechselt, gegen Sünninghausen (4:1) und in Oestinghausen (0:4) spielte er durch. Auf den Außenbahnen fühlt er sich am wohlsten. Rechts oder links – das ist ihm egal.

Alles andere als egal ist ihm natürlich, in welche Richtung es für den SVD in der Tabelle geht. „Nach den ersten Spielen würde ich schon sagen, in dieser Saison geht es um den Klassenerhalt. Das ist das höchste Ziel“, sagt Groß. Schließlich gibt es vier Absteiger. Umso wichtiger war der Erfolg gegen den direkten Rivalen Sünninghausen gewesen. Dass sich die Oelder zuletzt nach einem 0:3-Rückstand bis zur 62. Minute gegen den ambitionierten SVE Heessen noch ein 3:3 erkämpft haben, hat Groß gewundert. „Das hätte ich gerne gesehen“, sagt der 26-Jährige. Aktuell ist Drensteinfurt Tabellenzwölfter – mit drei von neun möglichen Punkten. Ein vierter hätte gutgetan. „Gegen Oestinghausen – die waren geschwächt – hätten wir auch was mitnehmen können“, betont Groß trotz der am Ende deutlichen Niederlage. Doch durch den verletzungsbedingten Ausfall von Angreifer Falk Bußmann „waren wir vielleicht ein bisschen von der Rolle“.

Am Sonntag (15 Uhr) wartet im Heimspiel gegen den SV Westfalia Soest eine Hammer-Aufgabe auf den SVD. „Wir können nur durch Kampf und Einsatz zum Erfolg kommen“, sagt Groß und fordert: „Wir müssen da sein und uns gegenseitig hochpuschen.“ Der Zusammenhalt auf dem Platz sei wichtig. Und: „Wir müssen erst mal sicher stehen.“ Denn die Soester haben schon 13 Tore erzielt.

Was bei seinem Ex-Club SV Rinkerode passiert, interessiert Groß natürlich auch. „Ich verfolge die Spiele schon ein bisschen und habe mich auch gefreut, als sie gegen Altenberge im Pokal weitergekommen sind“, sagt er. Ob er irgendwann zum SVR zurückkehrt? „Darüber habe ich mir noch nicht so große Gedanken gemacht. Ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Aber ich würde mir wahrscheinlich eher einen Verein in Münster suchen, allein wegen des zeitlichen Aufwands“, sagt Groß. Das Studium neben der Arbeit sei schon „sportlich“.

Vorerst will er aber beim SV Drensteinfurt bleiben und seinen Teil zum Bezirksliga-Klassenerhalt beitragen. Denn Maximilian Groß hat den Wechsel gewagt – und bislang nicht bereut.