Wechselwirkungen in Albersloh und Sendenhorst

Nach den ersten 180 Pflichtspielminuten im Kalenderjahr 2022 machen sich Wechselwirkungen bemerkbar. Positive in Albersloh, eher weniger gute in Sendenhorst.

Zwei Spiele, sechs Punkte, 9:0 Tore – auf der Adolfshöhe sind sie auf der Höhe, ist somit ein breites Grinsen erlaubt. „Das sind alles Punkte, um in der nächsten Saison in der zweigleisigen Liga zu spielen“, versichert Julian Spangenberg recht unaufgeregt.

Aber vielleicht ein neues Ziel? – „Wir wollen weiter gut abschneiden. Dass wir eine echte Truppe geworden sind und ich wenig zu beanstanden habe, stimmt mich zuversichtlich“, ergänzt der Trainer. Etwas zu meckern hat er natürlich doch. Zu langsam war das Spiel in Durchgang eins, der spätere Pass nicht immer richtig. Und das Zweikampfverhalten geht nach Spangenbergs Vorstellungen besser.

Helfen soll dabei ein weiterer Neuzugang. Ab 10. April ist Emre Gulence spielberechtigt. Der zentrale Mittelfeldspieler, der auch Rechtsaußen spielen kann, kommt aus Hessen, wo er unter anderem in der fünften Liga gespielt hat.

„ »Das war vom Sofa nur schwer zu ertragen« “ SG-Kapitän Tim Wittenbrink litt am Sonntag zu Hause mit seiner Elf

In einer anderen Liga dürfte die SG Sendenhorst zumindest ab 1. Juli wohl noch nicht spielen. Denn am Westtor in Sendenhorst deutet vieles darauf hin, dass die SG in zwei Heimspielen ihre vielversprechende Ausgangslage vergeigt hat. 0:2 gegen Beelen, 1:4 gegen Sassenberg. Das war‘s, oder? Also in Sachen Aufstiegsrennen. „Es ist schon unglücklich, dass wir in diesen beiden Spielen so Federn lassen mussten. Das war vom Sofa aus nur schwer zu ertragen“, räumt Tim Wittenbrink ein.

Damit zielt der Kapitän, der selbst gegen den VfL passen musste, auf den plötzlichen Personalengpass ab. „In der Vorbereitung haben wir mit 20 Mann gut gearbeitet und gute Ergebnisse erzielt. Jetzt haben wir zweimal gerade 13 oder 14 Spieler zusammen bekommen“, ärgert sich der 26-Jährige und macht die vielen Ausfälle für den sportlichen Aussetzer verantwortlich.

Was nicht mit Aufgabe verwechselt werden sollte. „Wir werden alles daran setzen, die Position zu halten und eventuell zu verbessern“, signalisiert der Spielführer. Die noch wenigen Begegnungen spielen der SG dabei nicht in die Karten.