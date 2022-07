Wer kann es mit SVD aufnehmen?

Ab Mittwoch steigt das große Vorbereitungsturnier mit heimischen Vertretern, der 2. Schlering-SVD-Cup. Im Vorfeld haben wir bei den Trainern nachgefragt: Wer ist Favorit in der Gruppe und auf den Turniersieg? Auf was darf man gespannt sein? Was sind die Ziele, was die Platzierung und das Sportliche angeht? Und wie ist der Stand der Vorbereitung?

Thorsten Heinze, SV Drensteinfurt: „Favorit sind wir, na klar. Dieser Rolle müssen wir gerecht werden. Wir haben was vor, zumal wir auch Titelverteidiger sind. Ich bin gespannt, wie sich die Jungs präsentieren, wie sie sich entwickelt haben. Wir möchten mit möglichst viel Ballbesitz arbeiten, das ist einfacher, als hinterherzulaufen. Und zu null spielen wäre mal schön, das ist uns in diesem Sommer noch nicht gelungen. Wir stehen jetzt ungefähr bei der Hälfte der Vorbereitung. Insbesondere an Kraft und Kondition müssen die Jungs noch zulegen. Und diese Spiel-Fitness kriegen wir nur durch Spiele.“

Florian Kraus, SG Sendenhorst: „In unserer Gruppe bewegen sich alle Teams auf Augenhöhe, da gibt es keinen Favoriten. Im letzten Jahr standen wir gegen den SV Drensteinfurt im Finale, ich hätte nichts dagegen, wenn es wieder so kommt. Ich denke schon, dass wir die Sache selbstbewusst angehen können, auch wenn wir unter der Woche ein bisschen auffüllen müssen mit Spielern aus der Zweiten. Wir wollen auf jeden Fall ein drittes Spiel haben, wollen zwei gute Gruppenspiele zeigen, nachdem wir in Hoetmar ein gutes und ein schlechtes Spiel gemacht haben. Durch diese Spiele und die intensiven Einheiten am Wochenende haben wir ganz gut was getan, ein paar Kilometer in den Beinen. Jetzt geht es darum, die letzten Prozentpunkte Fitness zu erlangen und fußballerisch da hinzukommen, wo wir hinwollen. Ich freue mich darauf, beim Turnier die Kollegen zu sehen, vielleicht ja auch meinen Bruder am Finaltag. Letztes Jahr war das eine sehr nette Atmosphäre.“

Janis Kraus, SV Rinkerode: „Favorit in unserer Gruppe ist der SVD, da kommt man ja nicht drumherum. In der anderen Gruppe könnte Sendenhorst vorne landen, sodass sich ein Finale wie im letzten Jahr ergeben könnte. Wir spielen gegen zwei Teams, denen wir nicht in der Liga begegnen, das ist mal was Neues. Wir wollen Platz zwei in der Gruppe zu erreichen, um ein drittes Spiel zu haben; wobei der Aspekt Vorbereitung im Mittelpunkt steht, wir wollen auch noch etwas probieren. Die Vorbereitung lief bislang nicht optimal aufgrund der vielen Ausfälle, an Mannschaftstaktischem haben wir noch nicht so intensiv arbeiten können. Aber das letzte Testspiel hat mir gezeigt, dass wir einen Weg gefunden haben, damit umzugehen.“

Daniel Rohde, Fortuna Walstedde: „Favorit ist immer der Ranghöchste, also Drensteinfurt. Sendenhorst hat auch eine gute Truppe. Ich kann aber sagen, dass wir uns nicht verstecken werden, und ich glaube auch, dass der Turniersieg nur über uns geht. Und wenn nicht, ist es auch kein Beinbruch. Wir haben eine geile Trainingsbeteiligung, es macht einfach Spaß im Moment. Und dieses positive Gefühl möchten wir mitnehmen in die Meisterschaft – auch beim Schlering-Cup möchten wir jedes Spiel gewinnen. Vorne sind wir brutal effektiv, hinten möchte ich uns noch etwas geordneter sehen, mit mehr Sprechen. Super, dass die Gegner beim Turnier so stark sind, das sind zwei echte Gradmesser für uns vorm Kreispokal.“

Tobias Saathoff, GW Albersloh: „Favorit ist der SV Drensteinfurt, ganz klar. Und in unserer Gruppe die SG Sendenhorst. Wobei Ascheberg auch unangenehm zu spielen ist, aber da sind wir auf Augenhöhe. Das Schöne ist es, dass die Spiele Derbys sind, davon lebt das Turnier. Schade, dass ich urlaubsbedingt nicht dabei sein kann.

Unser Ziel ist es, zusätzlich zu den Vorrunden-Spielen ein weiteres Spiel zu haben; das ist in der Vorbereitung wichtig. Wir wollen sehen, dass die Spieler das umsetzen, was wir im Training erarbeiten. Die Jungs ziehen super mit, wenn wir auch noch einige Punkte haben, bei denen wir ins Detail gehen müssen, mannschaftstaktische Dinge zum Beispiel.“