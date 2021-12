„Wir müssen aus Fehlern lernen“

Grün-Weiß Albersloh (grüne Trikots) überwintert mit fünf Siegen und acht Niederlagen auf Platz acht in der Kreisliga A. In der zweiten Saisonhälfte soll der Abstand zur gefährlichen Zone vergrößert werden.

So ganz zufrieden ist Julian Spangenberg, Trainer von Grün-Weiß Albersloh, nicht mit der ersten Saisonhälfte seines Teams. Das hat zwar mit fünf Siegen und acht Niederlagen bei 20:33 Toren einen kleinen Abstand zur gefährlichen Zone aufgebaut. Doch nach dem Geschmack des Übungsleiters hätten es durchaus ein paar Zähler mehr sein können.

Mangelnde Effektivität und viele Fehler

„Wir hätten vier bis sechs Punkte mehr haben müssen“, sagt Spangenberg und macht dafür vor allem die mangelnde Effektivität in der Offensive und die zahlreichen individuellen Fehler in der Defensivarbeit verantwortlich. „Wir machen es unseren Gegnern oft viel zu leicht, Tore zu schießen“, kritisiert der Trainer des Tabellenachten und nennt als Beispiel die letzte 2:4-Pleite bei der Reserve des SV Herbern. „Da waren wir nicht schlechter. Unsere Fehler wurden nur eiskalt bestraft. Auf der Gegenseite nutzen wir unsere Möglichkeiten nicht, gehen viel zu leichtfertig damit um“, erzählt er. Heraus komme dann so ein Ergebnis. „Daran müssen wir arbeiten“, sagt´s und schaut dabei auf die weiteren „Negativbeispiele“ gegen Wolbeck II und SC BW Ottmarsbocholt, in denen die Grün-Weißen jeweils mit 1:3 unterlagen. Dramatisch sei das aber nicht: Schließlich sei seine Mannschaft noch relativ jung – und voll in der Entwicklungsphase. „Wir müssen nun aus den Fehlern lernen“, so Spangenberg, der natürlich auch noch etwas Lob im Gepäck hat.

„Wir spielen gut mit und können eigentlich gegen jeden Gegner mithalten“, hebt er die spielerische Klasse seiner Truppe hervor. Als bisherigen Saisonhöhepunkt nennt er den 3:0-Erfolg bei der SG Selm. „Da waren wir spielerisch richtig stark und haben robust agiert. Die Tore fielen ebenfalls zur richtigen Zeit“, erinnert er sich gerne daran zurück. Auch die Begegnung gegen BW Aasee II sei bis zum Abbruch eine der besten Partien in dieser Spielzeit gewesen.

Spangenberg will Aufbauspiel verbessern

Verbesserungsbedarf sieht der Trainer derweil neben der Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse im eigenen Aufbauspiel. „Wir müssen schneller verlagern, den Gegner besser laufen lassen und zielstrebiger Linien überspielen“, berichtet er. Als positiven Aspekt lobt er unterdessen den mannschaftlichen Zusammenhalt. Ebenso freut es ihn, dass die Grün-Weißen bislang vom Verletzungspech verschont geblieben sind.

Zudem hat sich schon jetzt Verstärkung ergeben. Mit Tim Neufert (VfL Wolbeck II) und Mohammed Diallo (vereinslos) bekommt Albersloh zwei weitere Akteure hinzu. Beide trainieren schon seit Monaten mit. Großes Potenzial sieht Spangenberg auch in den beiden A-Jugendlichen Otto Hiegemann und Alejandro Bartmann. Abgänge hat GWA nicht zu verzeichnen.

Richtungsweisender März

Für die Rückrunde hat der Coach nur ein Ziel. „Wir müssen so schnell wie möglich Punkte sammeln, damit wir nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben“, sagt er. Richtungsweisend sei da der März mit Begegnungen gegen den TuS Ascheberg, den TuS Hiltrup II und Davaria Davensberg.