Ziemlich beste Freunde

Was haben der SV Rinkerode und die DJK Albersloh gemein? Abgesehen davon, dass sie sich am Sonntag zum Lokalderby in der Fußball-Kreisliga A 2 treffen. Einiges. Nein, nicht den verpassten Hattrick in Sachen drei Siege in Folge. Auch nicht die Klatschen gegen die Warendorfer SU. Denn was GWA vor Wochenfrist widerfuhr (0:6) erlebte der SVR schon an Spieltag Nummer eins (1:6).

Familiärer Umgang

„Das ist anders, als wenn es gegen den SV Drensteinfurt oder die SG Sendenhorst geht. Es ist ein viel familiärerer Umgang unter den beiden Vereinen“, stellte Tobias Saathoff heraus. Der Idee, es könne sich aber um einen Kaffeeklatsch mit leichter Bewegung handeln, schiebt er umgehend einen Riegel vor: „Für 90 Minuten werden die guten Beziehungen ausgeblendet. Da wird es schon rund gehen.“ Ungeachtet des vergangenen Spieltags. „Das ist eine ganz andere Partie“, ergänzt Saathoff.

Was auch sein „Chef“ unterstreicht. „Es wird kein freundschaftliches Hin und Her. Es wird knallen. Auf dem Platz und am Rand“, versichert Trainer Julian Spangenberg und fügt hinzu: „Die dritte Halbzeit darf dann wieder gemütlich werden. Aber erst wollen wir das Derby gewinnen.“ Bei aller Freundschaft. Mit Blick auf die Hinrunde ordnet er die beiden nächsten Partien als richtungsweisend ein.

Gemeinsame Zeiten in der Jugend

Zu den guten Beziehungen gehören auch gemeinsame Zeiten in der Jugend. „Das ist so“, bestätigt Tobias Saathoff, dass Spieler beider Derby-Kontrahenten im Rahmen der Spielgemeinschaft schon den gleichen Dress trugen. „Ich fahre auch mit meinem Kumpel Jan Hoenhorst gemeinsam ins Stadion nach Dortmund“, verrät der grün-weiße „Co“ eine weitere besondere Beziehung. Die zum Torjäger der Gastgeber.

Dass beide Seiten Ausfälle beklagen, ist zu vernachlässigen. Es ist ja Derby. Beim SVR fehlen Alexander Kiel, Mehmet Ipak und Nicolas Ruß – bei GWA Leo Leifeld und wohl Bartosz Nahajowski. Das versichern jedenfalls die Trainer.

Auf Rinkerode wartet bereits das nächste Highlight

Sicher ist derweil auch, dass auf die Gastgeber schon das nächste Highlight wartet. Ungeachtet des Derbyausgangs wird am Dienstag nicht trainiert. Gemeinsam geht es zum Kreispokalspiel zwischen dem BSV Roxel und dem 1. FC Gievenbeck, um den Gegner für das Viertelfinale zu studieren. „Das ist gut für das Teambuilding und die Stimmung“, erklärt SVR-Coach Sven Kuschel die Fahrt. Schließlich ist das bevorstehende Spiel gegen einen dann wieder höherklassigen Gegner auch ein ganz besonderes. Wie das Derby.