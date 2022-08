Zwischen Kantersieg und Klatsche

Der Albersloher Colby McGill (r.) stellt in dieser Szene den Westbeverner Yannic Tewes. Ansonsten liefen die Gäste in Vadrup bei der 1:8-Niederlage meistens hinterher.

Vom Kantersieg bis zur Klatsche war für die heimischen Fußballvereine in der ersten Kreispokalrunde alles dabei – entsprechend gestaltet sich für die Beteiligten auch die Terminplanung für die Saison: Während es also für den SV Drensteinfurt nach dem lockeren 5:0 (2:0) im Pokal weitergeht, kann sich GW Albersloh nach dem 1:8 (1:4) bei Ems Westbevern komplett auf die am kommenden Wochenende beginnende Punkterunde konzentrieren. Runde zwei bleibt dafür ein Thema in Walstedde (4:1 gegen Vorwärts Ahlen) und Rinkerode, das beim B-Ligisten Davaria Davensberg allerdings Comeback-Qualitäten beweisen musste und nach 0:1-Rückstand doch noch mit 2:1 siegte.

Bezirksligist SV Drensteinfurt geht gut gerüstet in den Saisonstart am Sonntag gegen den SV Neubeckum. Allerdings kann die Generalprobe im Pokal beim C-Ligisten Marathon Münster erwartungsgemäß nicht wirklich als Gradmesser dienen. Andre Vieira Carreira (11., 47.), Lars Hülsmann (18., 25.) und Robin Wichmann (60.) sorgten für die Treffer zum Spiel, das so einseitig allerdings nicht war, wie es das Ergebnis vermuten lässt – und deswegen um so erfreulicher aus SVD-Sicht. „Da waren schon ein paar bei, die Fußballspielen können“, so das Fazit von SVD-Coach Thorsten Heinze, der mit der Vorstellung seiner Truppe durchaus zufrieden war. „Wir hatten das souverän im Griff“, so der Trainer, der unter dem Strich eine Chance der Gastgeber notierte – ansonsten eine über 90 Minuten dominante Gästeelf. Weitere Testläufe sind vor dem Ligastart nicht mehr vorgesehen. „Wir trainieren jetzt – da läuft alles absolut im Plan.“

In einem vorgezogenen A-Liga-Duell sicherte sich Fortuna Walstedde am Ende ungefährdet durch einen hoch verdienten 4:1 (1:1)-Erfolg über Vorwärts Ahlen das Ticket für die zweite Pokalrunde. Kevin Northoff eröffnete den Torreigen nach nur fünf Minuten, ehe Doppelpacker Julien Winkler (53. und 74.) sowie Robin Lange (86.) das Werk vollendeten. Der zwischenzeitliche Ausgleich und Pausenstand ging auf das Konto von Alexander Klockenbusch (25.) – in der einzigen Phase der Partie, die nicht so ganz nach Wunsch von Fortuna-Trainer Daniel Rohde lief. „Da haben wir uns ein klein bisschen hängen lassen“, so das Fazit, das dennoch absolut positiv ausfiel. „Eine mannschaftlich geschlossene Top-Leistung“, so Heinze, der sich jetzt auf den Ligastart beim TuS Waderloh freut, der dann auch Zweitrundengegner im Pokal sein wird. Im zweiten Punktspiel geht es dann erneut gegen den Pokalgegner vom Sonntag, Vorwärts Ahlen.

Fünf Minuten vor dem Wechsel und zehn danach reichten den A-Ligaspielern des SV Rinkerode zum 2:1 (0:1)-Sieg bei der Davaria aus Davensberg. Ende gut – aber nicht alles, wie Trainer Janis Kraus kritisch anmerkte. „Keine gute Leistung von uns – und ein glücklicher Sieg“, so das Fazit. Zudem sind noch ein paar Aufgaben für die letzte Trainingswoche vor dem Ligastart angefallen. „Denn so wird das gegen Wacker Mecklenbeck nicht reichen“, warnt Kraus. Nach dem verdienten Pausenrückstand durch Seymus Akbas (43.) hatten Marvin Rottmann (49.) und Jan Koch (56.) die Partie gedreht.

Julian Spangenberg hatte genau nachgezählt. „15 Spieler haben uns gefehlt“, sagte der Trainer von GW Albersloh nach der 1:8-Klatsche in Westbevern. Der SV Ems spielt in der anderen A-Liga-Staffel. „Das ist keine Entschuldigung, aber so viele Ausfälle sind nicht zu kompensieren“, so Spangenberg. „Wir waren in allen Belangen klar unterlegen, das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können.“ Nach 25 Minuten und einer 4:0-Führung für die Gastgeber war schon alles entschieden. Allein das Sturmduo Marius Weimann (vier Tore) und Hendrik Schlunz (drei) war nicht zu bändigen. Den Ehrentreffer für Albersloh erzielte Tim Neufert zum 1:4 (29.). Spangenberg hofft jetzt auf den einen oder anderen Urlaubs-Rückkehrer.