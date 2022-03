Eine Packung anstelle von Geschenken

Keine Geschenke im Derby, stattdessen eine ordentliche Packung: Die Zweitliga-Kegler des SC Reckenfeld haben die KF Nordhorn am Samstag mit der Höchststrafe nach Hause geschickt.

Nach überstandener Corona-Infektion in überragender Verfassung: André Ahlers.

Bei den Niedersachsen knackte lediglich Routinier Gregor Geerdes (805 Holz) die 800er-Marke. Der langjährige SCR-Kegler Markus Reinker blieb mit 798 Holz knapp darunter, ebenso wie sein Teamkollege Julian Geerdes (791) – sonst einer der stärksten Zweitliga-Spieler in dieser Saison. Noch schwerer mit den Bahnen am Wittlerdamm taten sich Johannes Voet (780), Steffen Heese (777) und Hendrik Heskamp (760).

Bei den Reckenfeldern lief es dagegen richtig rund, und dabei stach einmal mehr der Startblock heraus: Jonas Müller spielte starke 885 Holz. André Ahlers, gerade von einer Corona-Infektion genesen, legte sogar noch eine Schippe drauf und kam auf großartige 907 Holz.

Danach brachte der SCR die Sache ganz souverän über die Bühne: Michael Schlüter (811), Michael Reisch (830), Dieter Stumpe (829) und Stefan Lampe (840) boten den Nordhornern absolut keine Angriffsfläche im Kampf um den Zusatzpunkt, den die Gäste so dringend gebraucht hätten, um vielleicht doch noch die Klasse zu halten. So aber stehen die Niedersachsen neben SK Heiligenhaus 2 und BW Solingen-Hilden als dritter Absteiger fest. Der SCR hingegen springt vorübergehend auf Tabellenplatz eins. Dieser wird bei noch zwei ausstehenden Auswärtsspielen in Salzgitter und Rösrath allerdings nur schwer zu verteidigen sein.