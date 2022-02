Erste Niederlage – die WWU Baskets Münster erwischt es in Düsseldorf

Im 17. Spiel hat es nun auch die WWU Baskets Münster erwischt. Der bis Samstagabend ungeschlagene Spitzenreiter der 2. Bundesliga Pro B unterlag bei den ART Giants Düsseldorf, die beim 94:78 (45:44)-Erfolg ihren siebten Sieg in Serie feierten. Und das verdient, die Westfalen erwischten am Rhein nicht gerade ihren besten Tag.

Irgendwann einmal, das ist ein Gesetz des Sports, reißt jede Erfolgsserie. Dies mussten am Samstagabend auch die WWU Baskets Münster erfahren, die zuvor in der 2. Bundesliga Pro B unglaubliche 16 Partien am Stück gewonnen hatten. Bei den ART Giants Düsseldorf aber setzte es die erste Niederlage der Saison, die beim 78:94 (44:45) auch gleich deftig ausfiel. „Die Geschichte des Spiels ist einfach erzählt. Da war ein Gegner, der mit Vollgas und hoher Intensität gespielt hat. Wir dagegen haben das nur phasenweise geschafft“, sagte Coach Björn Harmsen.

Schon die ersten Minuten gaben einen Vorgeschmack, was auf die Baskets zukommen würde. Düsseldorf war gallig, war heiß – und Münster fahrig, vielleicht beeindruckt. Bis zum 8:17 (6.) hatte sich der Gast schon sechs Turnover geleistet, kam nur schleppend ins Spiel. Immerhin betrieb Jasper Günther vier Sekunden vor Viertelende Schadenbegrenzung mit dem 22:25.

Günther gleicht aus

Es folgte Münsters bester Abschnitt. Der Spitzenreiter glich durch Günther zum 28:28 (13.) erstmals wieder aus, führte gar nach den Dreiern von Ryan Richmond und Cosmo Grühn mit 43:39. Und selbst der knappe Pausenrückstand war zu verkraften.

Doch was sich schon in den beiden vergangenen Partien in Sandersdorf (73:70) und gegen Rist Wedel (84:61) angedeutet hatte, setzte sich nun am Rhein fort. Den Baskets fehlte die Leichtigkeit, die Selbstverständlichkeit und eben die von Harmsen angesprochene Intensität. Mit bösen Folgen: Der erste Zwischenspurt der Düsseldorfer Giants auf 57:48 gab die Richtung vor, wie es in Halbzeit zwei laufen sollte.

Gebhardt trifft per Dreier

Als Mark Gebhardt per Dreier auf 69:57 gestellt hatte, keimte nach sechs Baskets-Punkten noch einmal Hoffnung auf, ein folgender 0:7-Lauf aber brachte Düsseldorf endgültig in die Spur. Münsters Widerstand war gebrochen, spätestens ein weiterer erfolgreicher Distanzwurf Gebhardts zum 82:68 wischte jegliche Zweifel am Ausgang dieser Partie weg. Der Spitzenreiter war geschlagen – erstmals und mehr als verdient. „Wenn man nicht mit der nötigen Intensität spielt, wird es schwierig gegen eine Mannschaft, die auch noch gut ist“, sagte Harmsen und lobte damit den Gegner. Ein solches hatten sich seine Schützlinge diesmal nicht verdient.

Punkte: Richmond (16/1 Dreier), Günther (15), Wezorke (13/2), Grühn (11/2), Avdic (9/1), Reuter (6/2), Touray (4), Onwuegbuzie, Pahnke (je 2)