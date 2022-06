1:1 gegen Kinderhaus – Warendorfer SU reicht gegen Beelen ein Remis

Mit 1:1 trennten sich die Warendorfer SU und Westfalia Kinderhaus II in der Aufstiegsrunde. Die Münsteraner steigen damit in die Bezirksliga auf. Der WSU genügt zum Abschluss gegen Beelen ein Punkt. Das Team stand gegen Kinderhaus sogar kurz vor einer Überraschung.

Am Sonntag sind die A-Liga-Meister Warendorfer Sportunion und Westfalia Kinderhaus II zwar mit einem Remis auseinandergegangen. Doch die Gefühlslage nach dem Aufstiegsrundenspiel vor 500 Besuchern im Everswinkeler Sportpark Wester war komplett unterschiedlich. Kinderhaus, sieben Tage zuvor gegen BW Beelen mit 4:0 erfolgreich, genügte dieser eine Punkt zum Sprung in die Bezirksliga. Für die WSU war es ein Achtungserfolg gegen einen nicht nur nominell beschlagenen Gegner. Das Los der „Blauen“ entscheidet sich erst im Duell mit Beelen am nächsten Sonntag (15 Uhr, Sportanlage Borussia Münster). Den Warendorfern genügt dann ein Unentschieden zur Rückkehr in jene Klasse, die sie 2018 hatten verlassen müssen. „Meine Mannschaft hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht und hoffentlich Selbstvertrauen getankt für die noch ausstehende Aufgabe“, sagte WSU-Trainer Roland Jungfermann.

„ »Bis zur Pause haben wir hinten nichts zugelassen.« “ Roland Jungfermann

Warendorf ist bereit für das ultimativ letzte Saisonspiel. Gegen Favorit Kinderhaus schmeckte der Herausforderer sogar lange an einer Überraschung. Die Münsteraner hatten in Halbzeit eins zwar leichte Feldvorteile, doch alles, was Lasse Burchardt und Tobias Schwienhorst nicht vor dem Strafraum abgriffen, klärte die aufmerksame Kette um das starke Innenverteidiger-Duo Lennart Burchardt/Tom Kruse. Nur bei hohen Bällen nach Standards brannte es zweimal im Strafraum. Jungfermann schaute darüber großzügig hinweg. „Bis zur Pause haben wir hinten nichts zugelassen“, meinte der Coach. Und vorn zog Schwienhorst sehenswert Nutzen aus einem Fehler von Westfalia-Keeper Tim Löffler (44.).

Offener Schlagabtausch

1:0 beim Wechsel, die WSU, jederzeit kompakt und hartnäckig, war auf Kurs. Und hielt auch stand, als Kinderhaus direkt nach der Pause zwingender wurde. Nun, Fortuna half dem Tüchtigen auch: Nach einem Heber von Samuel Kusi (47.) rettete der Querbalken für Keeper Thomas Schmidtke. Auf der Gegenseite verpassten Schwienhorst und Maik Laufhoff bei einer Doppelchance das 2:0 (56.). Das 1:1 durch Kusi (66.) fiel, als Warendorf sich eigentlich wieder gefestigt hatte. Es folgte ein Schlagabtausch, in dem beide Teams auf den Siegtreffer drückten. Weil kein Treffer mehr fiel, durfte Kinderhaus feiern. Für Warendorf soll gelten: aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

WSU: Schmidtke – Hakenes, Le. Burchardt, Kruse, Neufeld – La. Burchardt (85. Steinkamp), Schwienhorst, Freye (81. Sechelmann), Austermann (61. Wacker) – Laufhoff, Gösling (73. Fromme). Tore: 1:0 Schwienhorst (44.), 1:1 Kusi (66.).