1:1 zwischen Westkirchen und Freckenhorst II hilft nur den Telgtern

Das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga B 2 zwischen Westkirchen und Freckenhorst II endete 1:1. Dadurch hat nun die Telgter Reserve wieder beste Chancen auf die Meisterschaft.

GW Westkirchen - TuS Freckenhorst II 1:1 (0:0). Das Unentschieden nutzte letztlich dem Konkurrenten aus Telgte mehr als den beiden Kontrahenten. Trotzdem ist noch alles drin. Vor allem für die Westkirchener, die am vorletzten Spieltag bei der SG II antreten müssen.

Nachdem es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeit ging, wurde die Partie nach der Pause mehr und mehr zu einem Spitzenspiel. Das erste Ausrufezeichen setzten die Hausherren nach einem zu kurzen Rückpass eines Freckenhorsters. Johannes Brinkmann hatte aufgepasst und brachte die Kugel zum 1:0 im TuS-Gehäuse unter (53.).

In der 58. Minute sah dann Gästeakteur Erwin Horst nach einem überharten Foulspiel die Rote Karte. In Überzahl sprach dann alles für die Grün-Weißen, die sich aber in der 79. Minute noch den Ausgleich fingen. Nach einer Flanke war Lutz Staljan mit dem 1:1 zur Stelle. Die letzte gute Chance der Partie vergab in der 85. Minute Gordon Steinkamp für Westkirchen. So blieb es bei der Punkteteilung.

TSV Ostenfelde - RW Milte 0:2 (0:1). Schon vor der Partie war klar, dass sich der Sieger fast aller Abstiegssorgen entledigen würde. Aufatmen durften dann die Milter, die durch eine frühe 1:0-Führung von Matthias Steinhoff (9.) den Grundstein zum Sieg legten. In der 69. Minute unterlief dem Ostenfelder Tobias Grundkötter noch ein Eigentor zum 0:2, das die Vorentscheidung brachte.

Eintracht Münster III - SC Müssingen 0:2 (0:1). Den Müssingern gelang der Befreiungsschlag im Abstiegskampf beim Tabellen-Vorletzten. Damit spielt der SCM auch in der nächsten Saison so gut wie sicher in der Kreisliga B. Frederik Bösing beruhigte mit dem 0:1 bereits in der 4. Minute die Müssinger Nerven. Als Lior Karpol auf 0:2 erhöhte (53.), bogen die Gäste endgültig auf die Siegerstraße ein.

TSV Handorf II - VfL Sassenberg II 3:3 (2:0). Die Gäste kamen nach einem 0:3-Rückstand nach 51 Minuten noch zurück. Tore von Nils Kreidner (54.), Brian Ekwefi (59.) und Timon Lambrecht (77.) brachten noch einen Punkt.

BW Beelen II - Teutonia Coerde 7:0 (3:0). Die Blau-Weißen schickten das Schlusslicht mit einer Packung nach Hause. Drei Tore machte Alexander Hassa, zwei gingen auf das Konto von Louis Czychun, je einmal trafen Lukas Hankemeier und Oliver Brocks.