400 Fans sehen rassiges 3:3 zwischen Freckenhorst und Beelen

Da war alles drin, was ein Bezirksliga-Derby braucht. Rassige Zweikämpfe, zwei hochmotivierte Mannschaften, die Bereitschaft das Herz auf dem Platz zu lassen und letztlich auch sechs Tore. Am Ende trennten sich der TuS Freckenhorst und BW Beelen am Feidiek dann auch noch mit einem gerechten 3:3 (0:2)-Unentschieden.

