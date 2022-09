450 Fans bei Badminton-Länderspiel in Warendorf

Ungewöhnliche musikalische Klänge waren in der Sporthalle der Bundeswehrsportschule in Warendorf zu hören. Und eine Schweigeminute gab es auch – für die verstorbene Queen Elizabeth II. Zudem wurde hochklassiger Badmintonsport geboten.

Sieg im Damendoppel: Julia Meyer (l.) und Leona Michalski bezwangen die Schottinnen zum Auftakt in drei knappen Sätzen.

Es war eine runde Sache. Zum 50. Geburtstag der Warendorfer Sportunion hatte die Badminton-Abteilung einen sportlichen Höhepunkt in die Emsstadt geholt. Das Badminton-Länderspiel zwischen Deutschland und Schottland in der Sportschule der Bundeswehr bot hochklassigen Sport und lockte 450 Zuschauer an.