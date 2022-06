Die Vorfreude ist riesig. Am 7. August treffen sich die Freunde des Triathlons zur nächsten Auflage im und am Sassenberger Feldmarksee. 750 Starter stehen schon jetzt fest.

Triathlon in Sassenberg

Die Vorfreude auf den Triathlon im und um den Feldmarksee am 7. August ist bei Christian Griestop (v.l./Organisation Aufbau), Nicole Möllers (Erste Vorsitzende), Maria Kemker (Hauptsponsor Westenergie), Thomas Jakisch (Schatzmeister), Anette Lison (Marketing) und Dirk Knappheide (Sportlicher Leiter) riesengroß.

Es wird der Dreikampf des Jahres. Der Sassenberger Triathlon findet endlich wieder statt. In knapp sechs Wochen, am 7. August, geht das Großereignis, bei dem geschwommen, Rad gefahren und gelaufen wird, über die Bühne. Die Vorfreude ist riesig.

Sowohl die Teilnehmer, die Organisatoren, die Helfer als auch die Zuschauer dürfen sich auf eine tolle Veranstaltung freuen. Rund 500 Anmeldungen werden jetzt schon verzeichnet. Etwa 250 Sportler von Vereinen, die ihre Liga-Rennen im Rahmen des Sassenberger Triathlons absolvieren, kommen noch hinzu. „Am Ende hoffen wir auf rund 1000 Teilnehmer“, sagt die Erste Vorsitzende Nicole Möllers.

Neben der Mitteldistanz können die Athleten auch wieder die Volksdistanz, den Staffel-Cup, den Grand Prix oder die Olympische Distanz absolvieren. Um die Sicherheit der Sportler zu gewährleisten und um etwas mehr Ordnung in das Feld zu bringen, wird erneut mit dem „Rolling Start“ begonnen. Es starten immer fünf Athleten gleichzeitig, die nächsten Teilnehmer folgen im Drei-Sekunden-Rhythmus.

„Dadurch lassen sich Verletzungen durch Tritte und Schläge durch die Schwimmbewegungen vermeiden“, erklärt der Sportliche Leiter Dirk Knappheide. „Corona-Einschränkungen gibt es derzeit keine mehr. Wir können den Wettkampf wie vor der Pandemie durchführen.“

Anette Lison, Vorstandsmitglied und Marketingchefin freut sich, dass beim Triathlon auch die Laufschuh-Aktion erneut stattfinden kann. Dafür werden alte Schuhe gesammelt und an Leinen über der Laufstrecke aufgehangen. „Damit wollen wir ein Zeichen für Frieden und Solidarität senden“, sagt Lison. Im Anschluss an die Veranstaltung werden alle noch brauchbaren Schuhe an Obdachlose verteilt.

Neben den Athleten und Zuschauern werden am 7. August auch rund 400 Helfer im Einsatz sein. „Ohne sie wäre das alles nicht möglich“, ist sich der Vorstand einig. Deswegen gibt es auch wieder eine große Helferparty. Die Vorbereitungen sind also in vollem Gange.

Wer noch aktiv dabei sein möchte, kann sich noch bis Ende Juli für eine der Strecken anmelden. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter www.sassenberger-triathlon.de