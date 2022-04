Achter Sieg im neunten Match 2022 für TuS Freckenhorst

Der TuS Freckenhorst bleibt in der Erfolgsspur. Auch im Nachholspiel am Donnerstag gegen Ostinghausen hatte Trainer Franz-Pohlmann nur einen stark ausgedünnten Kader zur Verfügung. Doch die verbliebenen Akteure meisterten ihre Aufgabe mit Bravour und gewannen mit 1:0 (1:0), wobei durchaus auch ein höherer Sieg hätte herausspringen können.

Es war kalt, windig, teilweise regnerisch. Kein einladendes Wetter zum Fußballspielen. Doch der Spielplan der Bezirksliga-Staffel 7 ist unerbittlich. Eine englische Woche jagt die nächste. Für Freckenhorst war es das neunte Duell in diesem Jahr. Und zum neunten Mal blieb der TuS ungeschlagen, feierte den achten Sieg. „Für uns ist nur noch die Vizemeisterschaft möglich, dennoch hängen sich die Jungs enorm rein. Das spricht für den Charakter“, lobte Trainer Christian Franz-Pohlmann.

In der Anfangsphase war die Partie ausgeglichen. Erst eine taktische Umstellung der Freckenhorster führte dazu, dass der TUS die Begegnung besser in den Griff bekam. Rene Simon nutzte in der 28. Minute das Übergewicht und traf aus kurzer Distanz zum 1:0. Die Defensive hatte die Ostinghauser Angreifer gut im Griff.

In Hälfte zwei drückte der Gast mehr aufs Tempo, ohne allerdings die Abwehr des TuS in Verlegenheit zu bringen. Was doch durchkam, fischte Torwart Lippermann souverän weg. Für die Hausherren ergaben sich immer mehr Kontermöglichkeiten. Einzig mit der Chancenverwertung hatten die Gelb-Schwarzen so ihre Probleme. Kieskemper scheiterte mit einem Schuss am Pfosten (51.). Schubert stand frei vor dem Schlussmann, schob den Ball aber am Gehäuse vorbei (54.). „Uns fehlte das 2:0, um mehr Ruhe im Spiel zu haben. So bestand immer die Gefahr, dass wir noch den Sieg aus der Hand geben“, so Franz-Pohlmann.

Am Sonntag ist um 15 Uhr ist Neubeckum am Feidiek zu Gast, das dem TuS im Hinspiel eine empfindliche 0:3-Schlappe zufügte.

TuS Freckenhorst: Lippermann – Kleinelanghorst (18. Schuler), Simon, Achenbach, Jaspert – Rama (60. Gryczka), Kieskemper, Kaldewey – Tünte, Bahonjic (90. Blagojevic) - Schubert. Tor: 1:0 Simon (28.).