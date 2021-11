Alle schauen auf das Topspiel TuS Freckenhorst gegen Westfalia Soest

Die SG Telgte gehört als Tabellendritter zu den positiven Überraschungen in der Fußball-Bezirksliga 7. An diesem Spieltag gibt es aber nur ein Thema: das Gipfeltreffen am Sonntag (14.30 Uhr) am Feidiek zwischen dem TuS Freckenhorst und dem Spielverein Westfalia Soest. Beide Mannschaften haben Granaten mit höherklassiger Erfahrung in ihren Reihen, Soest hat derzeit aber die besseren Karten mit drei Punkten mehr als Freckenhorst und noch einem Spiel weniger. Die sagenhafte Soester Bilanz: elf Siege in elf Partien und ein Torverhältnis von 43:4.

